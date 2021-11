Gabriel Byrne: “Los aliens siempre han sido metafóricos”

Bill Ward es un científico que estudia, contrarreloj, la fisonomía de los aliens que han invadido la Tierra y que en pocos meses han acabado con casi toda la población mundial. Su prioridad es descubrir cuáles son sus debilidades para derrotarlos, mientras intenta sobrevivir junto a los últimos seres humanos del planeta.

El actor irlandés Gabriel Byrne (Estigma) interpreta a este personaje en la serie ‘La guerra de los mundos’ (que va con su segunda temporada en DirecTV) y está fascinado con la historia y lo que representa. “Creo que los aliens siempre han sido como metafóricos, están allí representando para la gente un tipo de amenaza, algo que puede pasar y es irónico que suceda lo del covid. No estoy diciendo que los aliens son el covid, pero hay una sociedad que tiene miedo, y de hecho, no pueden enfrentarse un enemigo que está suelto. No quiero decir que la historia es profética, pero mi personaje llega a conclusiones, porque el científico tiene la posibilidad de revisar la historia de las epidemias y decir esto es lo que está pasando y cómo lo podemos enfrentar”, nos dice a través del Zoom.

Byrne ha hecho una carrera sostenida como productor y actor participando en series y películas importantes entre ellas Excalibur, Mujercitas, Enemigo público, Spider y Estigma, estas dos últimas thrillers en los que ha destacado. “Creo que las películas de ciencia ficción y los thrillers son un lugar seguro para que la gente trabaje sus miedos, puedes gritar, y asustarte, porque en tiempos reales no podemos enfrentar a las amenazas y los resolvemos en la ficción”, afirma.

De aliens y demonios

A sus 71 años, el actor ha conseguido el balance emocional y profesional en su vida, pero también ha enfrentado a sus propios demonios. De hecho, ha tenido que superar sus problemas de alcoholismo y el abuso sexual que sufrió por parte de un cura cuando solo tenía 11 años de edad. Quizá por eso considera que una historia como ‘La guerra de los mundos’ trasciende en diversas versiones: “Porque los tiempos en los que estamos, la percepción de los procesos sociales siguen siendo los mismos, la preocupación siempre ha sido igual, estamos lidiando con este miedo a lo largo de la historia”.

Además, se cuestiona sobre quienes son los verdaderos aliens en la Tierra. “Personalmente, no creo en los aliens, pero hay cosas mucho más temibles que los alienígenas en este mundo. Mi pregunta siempre ha sido ¿quiénes son los verdaderos aliens? ¿Están realmente en el poder? La diferencia entre los aliens, las personas o el bicho, es que no puedes ver el daño que puede causar un alien, pero sí un gobierno, por ejemplo”.

Gabriel Byrne ha superado sus problemas de alcoholismo y el abuso sexual que sufrió por un cura a sus 11 años. Foto: AFP