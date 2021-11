Netflix lanza tráiler de No miren arriba, cinta con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Este 2021, Netflix se alista para cerrar su temporada de estrenos con una película llena de estrellas de Hollywood. No miren arriba (Don’t look up) es el filme del que recientemente estrenó un primer tráiler.

La comedia es la última de Adam McKay, quien se ha vuelto conocido en el cine gracias a lanzamientos como The big short y Vice. En esta oportunidad, el cineasta dirigirá a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Tráiler de No miren arriba de Netflix

La trama sobre el fin del mundo, que además satiriza la división política en Estados Unidos, tendrá un elenco de lujo. A DiCaprio y Lawrence los acompañan Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Cate Blanchett, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande y Scott Mescudi.

¿De qué trata No miren arriba?

Don’t look up nos presenta a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence como el Dr. Randall Mindy y la Dra. Kate Dibiasky, dos astrónomos obligados a viajar por Estados Unidos para advertir a la población de que un meteoro se dirige directamente hacia el planeta. En las imágenes vemos cómo intentarán advertir sobre lo que pasará, pero fallan incluso en su intento por comunicar su mensaje a la presidenta, interpretada por Meryl Streep.