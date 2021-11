Dwayne Johnson quiere ser el próximo James Bond

James Bond acaba de terminar una de sus mejores etapas en el cine tras el estreno de No time to die, la película dirigida por Cary Joji Fukunaga. Como vimos, el protagonista perdió la vida por primera vez en su historia, por lo que ahora más de uno se pregunta cuál es el futuro de la franquicia.

Mucho se ha hablado sobre lanzar un reboot total a la saga, explorar nuevos espías de las novelas originales y el nuevo actor que dará vida a ‘007′. En ese sentido, Dwayne Johnson se mostró optimista sobre las posibilidades de ser elegido.

En una entrevista para Esquire, el actor habló sobre la conexión especial que tiene con la franquicia y que estaría encantado dar vida al mítico personaje, pese a que no tiene ascendencia británica como se podría esperar.

“Sí, mi abuelo fue un villano de Bond en Sólo se vive dos veces, con Connery. Fue muy, muy interesante. Y me gustaría seguir sus pasos y ser el próximo Bond”, contó antes de aclarar que no quiere ser el malo. “Tengo que ser Bond”, enfatizó.

La última etapa de James Bond estuvo protagonizada por Daniel Craig y conformada por cinco películas: Casino Royale, Quantum of solace, Skyfall, Spectre y No time to die. Luego de ver el nivel que dieron dichos filmes, solo queda esperar por ver el tono que darán a las nuevas entregas.