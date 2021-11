Tom Holland habla del gran reto de ser Spider-Man y cómo lo cambió

Estamos a nada del estreno del segundo tráiler oficial del Spider-Man: no way home y toda noticia referente nos tiene expectantes. Realmente, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel se han hecho notar al querer ver a los tres Hombre Araña en acción en esta tercera entrega: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían aparecer en la tercera cinta: No way home. Foto: composición/Columbia Pictures

Mientras tanto, las especulaciones sobran y las ansias por disfrutar Sin camino a casa crecen. Hace unos días, Tom Holland ha dejado entrever que no continuaría en las siguientes producciones del arácnido. A esto se suma sus declaraciones aconsejando a los futuros Spider-Man.

Asimismo, ha comentado en una entrevista lo que significa ser el Hombre Araña, qué es ser un superhéroe y cómo este personaje le ha ayudado a evolucionar como persona y profesional.

Posterior al estreno de No way home, el Spiderman de Tom Holland tendrá una nueva historia sobre sus orígenes en el UCM. Foto: composición/Twitter Disney+/RevistaTú

“He crecido y cambiado de la mejor manera posible. Realmente aprendí a defenderme. Cuando empiezas a hacer estas películas, tienes que hacer lo que te dicen y no piensas nada en eso. Pero a medida que pasa el tiempo, te das cuenta de que eres un actor en tu película y necesitas protegerte”, dijo.

“A veces digo ‘no’ como una oración completa. Aprendí a defenderme, a comportarme profesionalmente cuando eres el líder. He aprendido a disfrutar de mi fama, en lugar de huir de ella”, agregó Tom Holland.

El segundo tráiler de Spiderman no way será revelado en un evento especial de Marvel y Sony en Los Ángeles. Foto: composición/Twitter

El actor británico señaló que de las acciones que no terminan bien, al final te enseñan para no volver a cometerlas: “Ha sido una experiencia increíble. Como actor, he encontrado mucha confianza en mi habilidad , al tener esta manta de seguridad que es Spider-Man”.

“Es como un patio de recreo para mí. En algún lugar donde pueda jugar libremente y cometer errores. A veces, esos errores son el nacimiento de la mejor idea , y de ahí crece el personaje”, dijo el tercer Spider-Man de Marvel.

Tom Holland es el actor del momento gracias a Spider-Man: no way home. Foto: GQ Magazine

Por otra parte, le preguntaron qué le diría a su yo más joven, aquel que estaba por interpretar a Peter Parker sin antes haber tenido un papel actoral como tal: “Básicamente diría: ‘ No hagas nada por el dinero’ … Realmente, realmente trataría de enseñarle a mí yo más joven que el dinero no significa nada”.

“El dinero es solo un número en una pantalla. Entonces otra vez… ¿Y ahora qué? Rasca eso. No le diría a mí yo más joven que hiciera nada diferente. Solo aprendes de los errores, no aprendes de ganar. Todas las cosas que hice mal me ayudaron a terminar donde estoy hoy. No he hecho nada terrible por lo que volvería y cambiaría. Así que, probablemente, lo dejaría seguir adelante, si soy honesto”, finalizó Tom Holland.

Spiderman Tom Holland: todos los trajes en el UCM. Foto: composición/Marvel/GQ