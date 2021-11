¿Tom Hanks en Marvel?: actor quiere ingresar al MCU pero no lo llaman

El Universo Cinematográfico de Marvel se encuentra en su cuarta fase y está lista para lanzar Spider-Man: no way home, tras el exitoso estreno de Black Widow y Eternals. Con un prometedor futuro por delante, más de uno se pregunta quiénes serán las nuevas adiciones e historias.

En este panorama, Tom Hanks ha sorprendido con sus declaraciones en una entrevista para SmartLess, donde le preguntaron si le interesaría formar parte del MCU. Contrario a varios artistas de su generación, él se mostró interesado e incluso detalló cuál papel tendría de llevarse a cabo.

“Aquí está el problema… En primer lugar, nunca me han llamado una vez. No, nunca. Y creo que si uno de estos días lo hacen, dirían: ‘¿Hay alguna forma en la que considerarías interpretar a un secretario de Defensa? Ya sabes, un tipo que viene y dice: ‘¡Por favor, ayúdanos Ultraman, no podemos sobrevivir!’ Yo sería uno de esos tipos. No puedo jugar al punk”, contó al medio.

No cabe duda que su ingreso sería de una importante adición para Marvel Studios incluso si no llega a tener un papel protagónico. Otras estrellas de gran renombre en Hollywood también llegaron a participar en sus producciones como, por ejemplo, Anthony Hopkins y Christian Bale.

Fase 4 del MCU. Foto: Marvel Studios

Cabe resaltar que Tom Hanks guarda algunas película en su corazón. No tanto por su taquilla o recepción de la crítica, sino por la grata experiencia durante el rodaje. Por esto, no es raro que pueda volver a repetir el papel en la franquicia si es que está disfrutando haciendo la primera.