No way home, tráiler 2: ni Andrew ni Tobey aparecerían, según acertado insider

Evento de Spider-Man: no way home, tráiler 2 | A tan solo un día del estreno del segundo tráiler de Spider-Man: no way home, el reconocido insider Daniel RPK, quien ha acertado en reiteradas ocasiones varios datos sobre el futuro de Marvel y DC, ha adelantado que las posibilidades de que Andrew Garfield y Tobey Maguire aparezcan en el adelanto son muy bajas. Sumado a la noticia del retiro de Tom Holland del UCM como Spider-Man, las expectativas por la película siguen subiendo y bajando a cada momento.

Daniel RPK ha publicado en su cuenta oficial de Twitter, una noche antes del nuevo tráiler de No way home, una noticia que ha decepcionado a algunos de los seguidores y fanáticos del Hombre Araña. “Es muy poco probable que Tobey y Andrew estén en el segundo tráiler”, tuiteó.

Tuit de Daniel RPK sobre Spiderman no way home trailer 2: Tobey y Andrew. Foto: Twitter/RPK

El tuit rápidamente obtuvo varias reacciones. Mientras que algunos esperan que este sea el primer gran error de RPK, otros se alegran de esto porque creen que es mucho mejor sorprenderse con la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield al ver la película en el cine y no en un avance.

La reputación del insider le precede y le da cierto peso en los medios. Previamente, ha anticipado grandes eventos, como la introducción del Venom de Tom Hardy en Spider-Man del UCM, la integración del Batman de Ben Affleck en Flashpoint, la introducción de Taskmaster como el villano en Black Widow, la reintroducción de Daredevil en el UCM y fechas de lanzamientos de tráileres que incluyen el de Spider-Man: no way home.

Tráiler tendría cinco versiones

De igual manera, Daniel RPK adelantó que existieron más de dos versiones del segundo adelanto que se lanzará mañana. “El segundo tráiler tuvo como cinco versiones diferentes y algunas de ellas eran completamente distintas”, publicó en su cuenta.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían aparecer en la tercera cinta: No way home. Foto: composición/Columbia Pictures

Esta estrategia de Marvel y Sony no suena muy descabellada, pues ya lo han hecho antes. Por ejemplo, con el tráiler de Avengers: infinity war lograron modificar algunas escenas con la aparición de Hulk en la batalla de Wakanda —personaje que nunca llega a pelear en la cinta— y modificaron otras con las gemas del infinito en el guantelete de Thanos para hacer creer que aún no poseía la mayoría de estas.

¿Quién es Daniel RPK?

Daniel RPK se define a sí mismo como un influencer de Twitter que revela diferentes informaciones sobre el mundo del cine. En otras palabras, es un insider o un portavoz extraoficial de relatos cinematográficos como los de Marvel y DC.

Su fama se debe a que en varias ocasiones ha informado cosas que en su momento se creían imposibles, pero que con el tiempo se cumplieron. Ha acertado también varias fechas de tráileres importantes, incluyendo el primer y segundo tráiler de Spider-Man: no way home