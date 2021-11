No way home tráiler 2: la reacción de Holland, Zendaya y Batalon al nuevo avance

El evento especial del tráiler 2 de Spider-Man: no way home está muy cerca. Por ese motivo, Marvel Entertainment publicó un nuevo video promocional en el que aparecen Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon reaccionando al segundo adelanto de la película del Universo Cinematográfico de Marvel. Los actores que dan vida a Peter Parker, MJ y Ned se mostraron impresionados. ¿Qué nos revelan estas imágenes a pocas horas del lanzamiento del tráiler 2 de No way home? ¿Aparecerán Andrew Garfield y Tobey Maguire?

El video ha sido publicado en las redes sociales de Marvel Entertainment y también de Sony Pictures. En ellas se pudo apreciar como fue que los actores que han aparecido en Homecoming y Far from home junto a Tom Holland comentaron las imágenes que veían desde una laptop —que por obvias razones está volteada— y mostraron su sorpresa.

Aunque la mayor parte del video solo eran los tres diciendo: “¡Wow!”. Sus reacciones parecían genuinas —al menos la de Holland, a quien Marvel nunca le revela nada por su mala fama de soltar spoilers accidentalmente— y dejaron pequeñas pistas de qué cosa verán los espectadores pronto con el trailer 2 de Spider-Man: no way home.

¿Qué pistas nos deja el avance?

Por los comentarios de Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned) se puede intuir que hay una escena en donde ambos participan de alguna acrobacia. En un momento, Batalon le estrechó la mano a Zendaya y le dijo: “¡Oh por Dios, lo conseguimos!”. A lo que ella respondió: “Con las acrobacias, con las acrobacias”.

Al final, el mismo Batalon mencionó: “Van a ponerse locos cuando vean esa parte” . ¿A qué se refiere? Los fanáticos que ya han comentado el video alegaron que se trata de la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield. La respuesta llegará este martes 16 de noviembre a las 8.00 p. m. en Perú.

Spider-Man: no way home arribará a los cines de Perú el próximo jueves 16 de diciembre. En Inglaterra será el 15 del mismo mes y algunos ya temen por los spoilers que podrían salir antes de tiempo.