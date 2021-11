No way home, segundo tráiler: ¿cuándo y dónde ver el nuevo avance de Spider-Man 3?

Sin duda, la tercera aventura en solitario del Spider-Man de Tom Holland es la película más esperada del año. Con un primer avance oficial que introdujo al Doctor Octopus de Alfred Molina en el UCM, los fanáticos del superhéroe arácnido esperan que el rumoreado Spider-Verse se haga realidad. En ese sentido, la propia Sony ya ha confirmado cuándo llegará el ansiado segundo tráiler de No way home.

Si bien Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) ha desmentido una popular teoría, las esperanzas de ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield en sus respectivas versiones de ‘Spidey’ se mantienen intactas, especialmente luego de diversas filtraciones. Por lo pronto, te contamos todos los detalles del nuevo avance de Spider-Man 3.

El segundo trailer de Spiderman no way será revelado en un evento especial de Marvel y Sony en Los Ángeles. Foto: composición/ Twitter

¿Cuándo y dónde ver el segundo tráiler de Spider-Man: no way home?

Luego de que el primer clip oficial se difundiera en redes antes de su estreno programado, Sony y Marvel han optado por usar una estrategia diferente esta vez. De ese modo, ambas compañías estrenarán el segundo tráiler de No way home durante un encuentro presencial con fans, que tendrá lugar en los multicines Regal Sherman Oaks de Los Ángeles.

El evento se realizará este martes 16 de noviembre, pero no será una reunión masiva, sino que se tomará en cuenta a las primeras personas que lleguen. No obstante, se espera que el material audiovisual se publique, al finalizar su proyección, en las redes sociales de los estudios mencionados anteriormente.

¿A qué hora se estrena el segundo tráiler de No way home?

El evento para fans de Marvel y Sony iniciará a las 5.00 p. m. (hora de Los Ángeles). Sin embargo, aún no se ha detallado el horario exacto en el que iniciará la proyección del segundo tráiler de No way home.

Horarios en Latinoamérica y España

Tal como mencionamos en el anterior punto, no se ha determinado el momento en el que se revelará el segundo tráiler de Spider-Man 3, por lo que su llegada a Latinoamérica y España, por medio de redes sociales, se maneja con aproximaciones. Con ello en mente, te dejamos un listado de horas tentativas:

Perú: 8.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (miércoles 17 de noviembre)

Fanáticos de Spider-Man esperan que No way home muestre Spider-Verse. Foto: composición / Marvel / Sony

¿Qué veríamos?

No se sabe con claridad lo que tienen planeado para el segundo tráiler de No way home. No obstante, se ha rumoreado que este esperado material audiovisual tendrá una duración de tres minutos. En esa línea, los admiradores de ‘Spidey’ esperan que se confirme el Spider-Verse o al menos que delaten la participación de Maguire y Garfield.

Además, es posible que se muestren a los actores que darán vida a los villanos de la película.