No way home: teoría pone a Doc Ock como el responsable del nuevo traje de Spider-Man

Spider-Man: no way home estrenará pronto su segundo trailer. Mientras los fanáticos aún esperan noticias de Andrew Garfield y Tobey Maguire, una interesante teoría sobre los trajes de Spider-man en esta película pone a Doc Ock como el responsable de que el Peter Parker de Tom Holland luzca un traje diferente del Iron Spider, que usa la misma nanotecnología de la armadura de Iron Man en Avengers: infinity war.

Como ya se había visto antes, en Far from home, Peter Parker mostró un traje completamente negro otorgado por Nick Fury, además de su clásica vestimenta roja y negra. Posteriormente, en Infinity war, Iron Man le dio el traje Iron Spider a Peter, el cual usaba la misma nanotecnología de su armadura. De esa manera, esta última se convertiría en su insignia como vengador para cualquier combate en el futuro.

Es así como en el primer tráiler de No way home, cuando Doc Ock —interpretado por Alfred Molina— se enfrenta a Peter en el puente, este inmediatamente se arma con su traje de Iron Spider. Sin embargo, un detalle importante que quizás podría haber pasado desapercibido para algunos es que, en la portada de la revista Empire, Peter Parker tiene un traje no antes visto. ¿Por qué no está usando el Iron Spider si es su armadura más fuerte?

Nuevo póster de Spider-man no way home. Foto: Empire

La explicación estaría en otra de las fotos que publicó la revista. Aparte de la portada en la que el héroe interpretado por Tom Holland —quien ya ha hablado de su reemplazo en el UCM— aparece rodeado de guiños de sus enemigos, también hay una fotografía muy sugerente del Doc Ock, que indicaría qué ocurrió con el Iron Spider.

Nuevamente hace falta ver el primer avance de No way home para darse cuenta de que los tentáculos del villano interpretado por Molina son completamente grises y que en la imagen exclusiva de Empire estos tienen una apariencia rojiza. ¿Por qué este cambio de color?

Alfred Molina regresa como el Doctor Octopus. Foto: Marvel Studios

La teoría indica que Peter perdería su traje de Iron Spider en la batalla del puente —o al menos una parte importante— y que el Doctor Octopus usaría la nanotecnología de Tony Stark obtenida en ese enfrentamiento para mejorar sus brazos mecánicos. Y he ahí la razón de por qué el Spiderman de Tom Holland aparece con un traje nuevo —con la araña de color dorado— en la portada de la revista mencionada.

¿Cuántos trajes ha usado Peter Parker en el UCM?

El primero apareció en Capitán América: civil war, donde Tom Holland fue introducido como Spider-Man. Antes de que Tony Stark le diera su primer traje con tecnología e inteligencia artificial (Karen), Peter Parker ya tenía uno casero que había hecho con sus propias manos y recursos.

Spiderman Tom Holland: todos los trajes en el UCM. Foto: composición/Marvel/GQ

Luego, en Homecoming, la primera cinta en solitario de Holland en el UCM, Parker volvería a usar el mismo clásico traje azul y rojo que le dio su mentor, y no sería hasta Far from home que usaría dos trajes nuevos más: el negro de sigilo proporcionado por Nick Fury, y el rojo y negro que crea el mismo Peter. En esa misma película también se introduciría al final el Iron Spider que usa en Avengers: infinity war y endgame.

Ahora, para No way home se han podido ver en los avances al menos dos trajes del superhéroe de Marvel. El primer es el Iron Spider; el segundo es un traje completamente negro (diferente al de sigilo) y el visto en la portada de Empire.