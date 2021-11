Arcane: ¿quiénes son los firelights y qué papel cumplen en la serie animada?

Desde que se estrenó Arcane en Netflix, han salido a la luz numerosas dudas sobre el universo de League of legends, videojuego en el cual se basa la serie animada producida por Riot Games. Asimismo, la ficción no solo ha explorado la vida de conocidos personajes como Jinx o Vi, sino que también ha incluido a nuevos miembros llamados firelights, un grupo rebelde que no está del lado de ninguna ciudad existente en el programa.

¿Quiénes son los firelights?

Estos personajes aparecieron por primera vez al inicio del cuarto episodio de Arcane. En el transcurso del capítulo se muestra que ellos no están de acuerdo con los planes de Piltover y Zaun, dos ciudades con grandes diferencias económicas.

La serie también deja ver que los firelights son una especie de organización cerrada que tiene su propio líder, quien se encarga de dar distintas órdenes de ataque a los demás miembros de su grupo.

¿Qué papel cumplen?

Hasta el momento, no se sabe con certeza qué es lo que desean los firelights dentro de la historia de Arcane, pero se cree que buscan destruir Piltover y Zaun para poder unificar todo y tomar el control.

Actos de Arcane

La serie de League of legends, Arcane, está conformada por un total de nueve episodios que se dividirán en tres actos.