Spider-Man no way home tráiler 2: fecha, horario y cómo ver el evento sorpresa de Marvel y Sony

Spider-Man: no way home tráiler 2 | Empezó como un fuerte rumor hace unas semanas y quedó indefinidamente en espera, pero ahora ya es oficial: el segundo tráiler de ‘Spider-Man: no way home’ llegará este martes 16 junto con un nuevo material exclusivo de la película. Por ello, ante este evento especial, aquí te contamos cómo es que puedes verlo, a qué hora y cómo será el evento de Marvel y Sony. ¿Saldrán Tobey Maguire y Andrew Garfield junto con Tom Holland? La supuesta filtración de hace unos días aún da esperanzas a los fans.

¿Cuándo sale el tráiler 2 de Spider-Man: no way home?

Luego de varios meses de espera, por fin se ha confirmado que el tráiler 2 de Spider-Man: no way home llegará este martes 16 de noviembre. A diferencia del primer avance oficial que publicó Marvel en sus redes sociales, esta vez se tratará de un evento presencial solo para algunos espectadores en los multicines Regal Sherman Oaks, en Los Ángeles.

¿A qué hora será el evento especial de Spider-Man?

De acuerdo con el poster promocional que ha estado circulando en redes, el evento comenzará a las 5.00 p. m. (horario en Los Ángeles) y será en los multicines Regal Sherman Oaks, ubicado en Los Ángeles. Se trata de una proyección exclusiva en la que también se ha confirmado la revelación de más contenidos exclusivos de la película.

Horarios en Latinoamérica

El evento de Marvel y Sony iniciará a las 5.00 p. m. en Los Ángeles, pero no se ha confirmado aún si comenzará directamente con la proyección del tráiler. Por lo tanto, los siguientes horarios son solo un aproximado del momento en que podría estrenarse oficialmente el tráiler en Latinoamérica:

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Perú: 8.00 p. m

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Nicaragua: 7.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en México: 7.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Guatemala: 7.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en El Salvador: 7.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Costa Rica: 7.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Colombia: 8.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Ecuador: 8.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Panamá: 8.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Puerto Rico: 9.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Venezuela: 9.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Argentina: 10.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Brasil: 10.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Paraguay: 10.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Bolivia: 10.00 p. m.

Ver tráiler de Spider-Man: no way home en Chile: 10.00 p. m.

¿Hay link para ver el nuevo tráiler de Spider-Man: no way home?

De momento no hay un link oficial en el que pueda verse el nuevo tráiler de Spider-Man: no way home. El día del lanzamiento, lo más probable es que se suba al canal de YouTube de Marvel, así como a sus redes sociales. Cabe resaltar que el mes pasado se dijo que Sony Pictures Korea tenía listado el tráiler.

¿Aparecerán Andrew Garfield y Tobey Maguire?

Los rumores sobre la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire continúan. A pesar de que sigue sin confirmarse su presencia en la película y de que varias declaraciones, como las de Tom Holland, señalan que no estarán en la cinta, un breve comentario de Garfield todavía da esperanzas a los fanáticos.

¿Qué veremos en el tráiler 2 de Spider-Man: no way home?

En redes sociales se ha estado diciendo que el tráiler tendría una duración de 3 minutos, casi lo mismo que el primer teaser tráiler oficial lanzado hace dos meses. Sobre lo que se verá exactamente, todavía hay muchos rumores, pero algunas cosas que les gustaría ver a los fans y que se han estado comentando en Twitter son las siguientes:

Primer tráiler de Spider-Man: no way home