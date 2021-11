Spider-Man 3: Tom Holland habla sobre sobre su reemplazo tras la película

Spider-Man: no way home es la tercera y última película de Tom Holland como el Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel. La emoción de los fans es alta, pero también la preocupación de que no lo volvamos a ver al menos como protagonista de una entrega propia.

En este panorama, el protagonista conversó con The direct sobre pasarle la batuta a otro actor en caso de que su contrato efectivamente no sea renovado por Marvel Studios. Estas fueron sus declaraciones en las que reflexiona sobre su papel y el futuro de su querido personaje.

“Cuando seleccionen al niño que será Spider-Man para reemplazarme, ya sea el próximo año o en cinco años, me encargaré de enseñarles sobre las responsabilidades de ser Spider-Man. Porque es enorme. Es absolutamente enorme. Cada vez que sales por esa puerta estás representando a Spider-Man. Es duro. A veces es agotador”, contó al medio.

Tom Holland ingresó al MCU con la película Capitán América: civil war en 2016. Además de sus cintas propias, también participó en Avengers: infinity war (2018) y Avengers: endgame (2019).

Nuevo traíler de Spider-Man: no way home ha provocado la emoción de los fans. Foto: Sony/Marvel

¿De qué trata la película?

Luego de que Mysterio reveló la identidad superheroica de Spider-Man, el superhéroe buscó la ayuda de Doctor Strange para que el mundo lo olvide. Sin embargo, el hechizo sale mal y desata el multiverso. Así es como ambos lidiarán con varias amenazas de todo tipo.

¿Cuándo se estrena?

Spider-Man: no way home llegará el próximo 17 de diciembre de 2021 a las salas de cine. Sin embargo, llegará un día antes a Latinoamérica incluyendo Perú.