Spider-Man 3: ¿Kirsten Dunst confirma Spider-Verse? Actriz habla sobre No way home

La tercera película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, tiene a los fanáticos a la espera de su segundo tráiler. Sony y Marvel ya han confirmado la presencia de Alfred Molina como uno de los personajes de la trilogía de Sam Raimi. No obstante, todo mundo espera el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, de los que aún no se tiene ningún rastro. Eso, por lo menos, hasta ahora, ya que Kirsten Dunst podría haber ‘spoileado’ el Spider-Verse.

Kirsten Dunst interpretó a Mary Jane Watson entre 2002 y 2007 para la trilogía de Spider-Man, de Sam Raimi. Foto: Sony

Un primer clip oficial de No way home mostró al Hombre Araña de Holland buscando ayuda en Doctor Strange para que todos olviden quién es. Sin embargo, un mal manejo de la magia provocará que el multiverso se libere y que icónicos personajes de otras franquicias puedan ingresar al UCM. En ese sentido, la revista Total Film consultó a Dunst si ella retomará su papel de Mary Jane Watson y su respuesta sorprendió a más de uno.

“No estoy en esa película, no. Sé que hay rumores, ¿verdad? No, soy la única que no vuelve . ¡No puedes poner a una chica mayor ahí!”, precisó. Con ello, los admiradores de ‘Spidey’ toman sus palabras como una confirmación de que Maguire sí regresaría como Spider-Man, lo cual podría también incluir a Garfield en su versión del ‘Trepamuros’.

Por otro lado, la actriz conversó con la revista Variety, en donde reveló sus deseos de unirse nuevamente a algún proyecto relacionado al héroe arácnido: “Lo haría. ¿Por qué no? Sería divertido. Nunca diría que no a algo así ”. Asimismo, bromeó con el hecho de la diferencia en edades que tendría con el resto de sus potenciales compañeros de reparto. “¡Sería la vieja MJ a estas alturas con pequeños Spider-bebés”, bromeó.

Brecha salarial

Si bien tener de regreso a Kirsten Dunst como Mary Jane Watson (a quien interpretó originalmente entre 2002 y 2007) sería cumplir uno de los grandes anhelos de los seguidores, la estrella de Hollywood también comentó acerca de la diferencia en el sueldo que percibió ella en comparación con Tobey Maguire.

“ La disparidad de sueldo entre Spider-Man y yo fue muy extrema . Y ni pensé en ello. Me dije a mí misma: ‘Ah, claro, Tobey está haciendo de Spider-Man’. Pero ¿sabes quién estaba en el cartel de la segunda película? ¡Spider-Man y yo!”, manifestó en una reciente conversación con The Independent, aunque no especificó el monto de sus ganancias por los filmes.