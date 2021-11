Ridley Scott sobre películas de superhéroes: “Son un maldito aburrimiento”

Sucedió una vez con Martin Scorsese cuando al referirse a las cintas de Marvel dijo que “eso no es cine” y ahora ha vuelto a pasar con Ridley Scott. El veterano director de películas como Alien, Gladiador, Blade Runner y sus más recientes largometrajes House of Gucci — con Lady Gaga y Adam Driver — y The last duel — con Adam Driver, Matt Damon y Ben Affleck — ha dicho en una entrevista recogida por Cinemanía que las películas de superhéroes son aburridas.

Aunque Scorsese luego pudo aclarar sus intenciones y zanjar un poco la controversia que generó su opinión, Scott no ha mostrado la misma actitud. El cineasta arremetió contra el cine de superhéroes con durísimas palabras y mostró un gran enojo.

“Las mejores películas están motivadas por los personajes y hablemos de superhéroes si quieres, porque voy a destrozarlos. Los destrozaré. Son un maldito aburrimiento de mie*** ”, empezó de manera muy directa el director.

Para iniciar su crítica, Ridley empezó por el guion. Por ejemplo, Marvel siempre ha repetido una misma fórmula de héroe y villano — se supone que Eternals iba a romper eso — sin profundizar demasiado en sus antagonistas.

“ Sus guiones no son buenos en absoluto . Yo creo que he hecho tres películas de superhéroes con grandes guiones”, sostuvo Scott, refiriéndose a tres de sus cintas más conocidas: Alien (1979), Blade Runner (1982) y Gladiador (2000).

El cineasta, ganador del Globo de Oro 2015 por mejor película con The martian, continuó su crítica y alegó que lo único que salvan a las cintas de superhéroes son los efectos especiales. “Y esto se está volviendo aburrido para cualquiera que trabaje con efectos especiales”, añadió.

Ridley Scott no precisó si hablaba de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel — que pronto lanzará Spiderman: no way home — o las del DC Universe y otras ligadas a Warner Bros — como The batman con Robert Pattison, The suicide squad de James Gunn o Joker de Todd Phillips — que han sido también motivo de debate.

Antes de empezar a decir todo lo anterior sobre el cine de superhéroes en general, le habían preguntado por la ausencia del francés en su reciente filme The last duel, cuya trama está ambientada en Francia.

“¿A quién le importa? Cállate la p*** boca y entonces podrás disfrutar de la película”, contestó Scott.

¿Cuál fue la primera película de Ridley Scott?

Es válido decir que la primera película de Ridley Scott fue Alien, el octavo pasajero (1979), junto a Sigourney Weaver. Aunque ya había dirigido un par de largometrajes antes, fue esa la que lo impulsó a la fama mundial.

Tres años después, volvió a sorprender con Blade Runner (1982), junto a Harrison Ford. Y más adelante, empezando la década de los 2000, alcanzó aún mucho más renombre dirigiendo Gladiador (2000) — que tendrá una secuela dirigida por el mismo Scott — y Hannibal (2001), con Anthony Hopkins.