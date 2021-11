Pasión de gavilanes 2: Juan Adolfo Baptista y el accidente que le cambió el rostro

Pasión de gavilanes regresará a Telemundo para una segunda temporada en 2022. Si bien diversas estrellas del reparto original y secundario, como Danna García (Norma Elizondo) y Zharick León (Rosario Montes), retornarán a la telenovela, los fanáticos esperan volver a ver a Michel Brown como Franco Reyes. Por su parte, uno de los protagonistas que ha estado compartiendo actualizaciones junto con su ‘familia’ ha sido Juan Adolfo Baptista.

El famoso actor dio vida al popular Óscar Reyes en la mencionada ficción colombiana, donde su personaje mantuvo un romance con la recordada Jimena Elizondo, interpretada por Paola Rey. Ambos, fueron una de las parejas favoritas de los seguidores de la serie. Sin embargo, muy pocos saben que Baptista sufrió un grave accidente que lo alejó de las cámaras por algún tiempo.

Jimena Elizondo y Óscar Reyes fueron una de las parejas más queridas de Pasión de gavilanes. Foto: Telemundo

¿Qué le pasó?

Durante una entrevista con The Suso’s Show de Caracol TV, el artista venezolano reveló que sufrió una parálisis facial cuando tenía solo 19 años , época en la que grababa la novela A todo corazón. “Un día antes de terminar la grabación, yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio, y había un boquete de aire”, inició.

“Me acuerdo de que yo me refresqué allí. Al día siguiente, faltaba una escena para grabar y agarro un vaso de agua y, cuando voy a tomar, se me cae el agua. Pensé: Qué raro. Entonces, sentí que el ojo se me resecaba. A los cuatro días ya estaba totalmente paralizado”, precisó.

Si bien logró sobreponerse a esta situación, gracias a más de un año de terapia, las consecuencias se mantienen incluso hasta la actualidad. “Fue duro porque no podía hablar, comer. (…) Cuando me tomo un traguito se me apaga un ojo y la gente me ve así (un poco raro), pero es por la parálisis” reveló.

¿Qué pasó con su carrera?

Juan Adolfo Baptista, conocido en el mundo del entrenamiento como ‘El gato’, protagonizó exitosas telenovelas antes de Pasión de gavilanes, como Enamorada (1999), Hechizo de amor (2000), Como en el cine (2001), y Gata salvaje (2002).

En tanto, su trayectoria fuera del programa colombiano continuó con reconocidas producciones como La mujer en el espejo (2004), Sin tetas no hay paraíso (2009) y Mentiras perfectas (2013). Sus recientes proyectos incluyen Sin seno sí hay paraíso (2017), Pambelé (2017), La venganza de Analía (2020), y Enfermeras (2021).