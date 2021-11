Netflix, estrenos del 15 al 21 de noviembre de 2021: series, películas y tráilers

El líder en streaming, Netflix, llega esta semana con nuevos títulos para los más cinéfilos. Una de las novedades de temporada es Intercambio de princesas 3, la tercera entrega de la franquicia navideña protagonizada por Vanessa Hudgens. Además, el musical Tick, tick…Boom!, protagonizado por Andrew Garfield, ya podrá ser visto en la plataforma.

Para los niños de la casa, esta semana se estrenan los films animados Extintos y Earwig y la bruja. Además, para los amantes de la comedia y reality shows, se estrenan nuevas temporadas de Keeping up with the kardashians.

Tick, tick…Boom! Es protagonizada por el ex Spider-Man, Andrew Garfield. Foto: Netflix

Películas originales de Netflix

Intercambio de princesas 3

La plataforma se adelanta a la Navidad, y esta semana estrena Intercambio de princesas 3, la tercera entrega de la comedia romántica protagonizada por Vanessa Hudgens. La historia hará que Stacy y Margaret no tengan más remedio que pedir ayuda a la prima de Margaret para que les ayude a recuperar una reliquia de un valor incalculable, la cual ha sido robada. La cinta se estrena el 18 de noviembre.

Amor sin medida

La comedia romántica brasileña se estrena en Netflix el 18 de noviembre. La historia sigue a una prestigiosa abogada de divorcios que comienza a salir con un cardiólogo. Su relación parece ir de maravilla, hasta que la familia de ella empieza a criticar la diferencia de estatura que existe entre ambos.

Tick, tick…Boom!

Es el nuevo musical dirigido por Lin-Manuel Miranda y protagonizado por Andrew Garfield y Vanessa Hudgens. El filme nos presenta al dramaturgo Rent Jonathan Larson, quien sueña con convertirse en una gran estrella del mundo de los musicales de Nueva York. Su estreno llega para el 19 de noviembre.

Extintos

La película de animación tiene como protagonistas a unas adorables criaturas con cuerpo de donut. La trama se complica cuando por error viajan al pasado, a una época donde su especie no existe, por lo que tienen que hacer lo posible por pasar desapercibidos y conseguir sobrevivir. La cinta llega a la plataforma el 19 de noviembre.

Otros estrenos:

15 de noviembre

Mentiras

La vida de Kayla

16 de noviembre

En el valle de violencia

17 de noviembre

Noche de fuego

Keeping up with the kardashians, temporadas 7 y 8

Rey tigre 2: la historia de Doc Antle

La reina del Flow

18 de noviembre

Earwig y la bruja

Carlos Ballarta: falso profeta

Perros en el espacio

19 de noviembre

Cowboy bebop

Un reflejo de ti

Quiéreme tanto

La mente en pocas palabras, temporada 2

20 de noviembre