Doctor Strange 2 retoma su rodaje: cambios significativos mejorarán la trama

Doctor Strange 2 es la segunda película en solitario del ‘Hechicero supremo’ y una de las entregas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. Benedict Cumberbatch será el encargado de dar vida al superhéroe en una aventura que incluye la liberación del caótico multiverso.

Para esta ocasión, el personaje compartirá protagonismo con Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) tras los eventos de WandaVision y los fans no podrían estar más emocionados por ver la cinta dirigida por Sam Raimi. Su estreno está cada vez más cerca, pero el rodaje se retomó para rehacer escenas.

Como dio a conocer The Hollywood Reporter, Cumberbatch y Raimi decidieron hacer reshoots para mejoras significativas que mejorarán la trama. Las nuevas grabaciones tendrán una duración aproximada de seis semanas por seis horas al día.

La fuente menciona que no es nada extraño ese tipo de procesos en Marvel, pues no sería la primera vez que una película de La Casa de las Ideas o de Disney tiene que volver para fotografía adicional. Lo interesante es que, aseguran, se grabará tanto fotografía adicional para complementar el material ya filmado como nuevas imágenes que darían un cambio muy significativo para la película.

Benedict Cumberbatch regresará con su papel del 'Hechicero Supremo' en la próxima película del UCM. Foto: composición / Marvel Studios

¿Cuándo se estrena?

Doctor Strange in the multiverse of madness tiene agendado su estreno para el próximo 6 de mayo de 2022 en las salas de cine alrededor del mundo. Se espera que esta nueva jornada no retrase la fecha de lanzamiento.