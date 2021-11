Daredevil: contrato filtrado confirmaría proyecto de Marvel Studios

La cuenta de Twitter RPK, la cual es administrada por el destacado líder de la industria Daniel Richtman, también conocido como DanielRPK, publicó parte de lo que parece ser una hoja de contratación filtrada para un próximo proyecto.

La hoja enumera el título del proyecto como Daredevil y su estudio como Marvel Studios, aunque se corta la información sobre los miembros de la tripulación adjuntos. RPK compartió esta imagen con la leyenda: “¿Sabes qué? Al carajo”.

Captura de la publicación de RPK a través de Twitter. Foto: Twitter

Daredevil

Personaje creado por Stan Lee y Bill Everett, apareció por primera vez en Daredevil #1, que fue publicado por Marvel Comics en 1964. El personaje fue interpretado por primera vez en live action por Rex Smith en la película de 1989, The trial of the incredible Hulk, y luego por Ben Affleck en la película Daredevil de 20th Century Fox de 2003.

Sin embargo, se podría decir que la mejor interpretación del personaje se la lleva Charlie Cox en la serie original de Netflix Marvel’s Daredevil, que contó con tres temporadas desarrolladas desde 2015 hasta 2018.

Miles de fanáticos esperan que Daredevil se integre al UCM, ahora que Netflix pederá los derechos del personaje. Foto: Netflix

Cuando Netflix canceló toda su línea de Marvel, se informó que una cláusula en el acuerdo entre ambas compañías hacia que Netflix retenga los derechos de los personajes de cada programa hasta por dos años después de la cancelación. En ese sentido, Dardevil fue cancelado en noviembre de 2018, por lo que Marvel Studios debería haber recuperado los derechos del Hombre sin Miedo a fines del año pasado.

La noticia aún no está confirmada; sin embargo, de ser cierta, quedaría por ver si Charlie Cox volvería a ser elegido como Daredevil y si se unirían a él sus excoprotagonistas: Deborah Ann Woll, Elden Henson y Vincent D’Onofrio.