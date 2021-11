UCM: ¿quiénes son Moon Knight, She Hulk y Ms. Marvel, protagonistas de las nuevas series de Marvel?

El Universo Cinematográfico de Marvel tiene todavía muchos contenidos que ofrecer y en el Disney Plus Day se pudo ver un poco de las versiones de acción real de Moon Knight, She Hulk y Ms. Marvel que son los tres superhéroes próximos en debutar en Disney+. Además, también se han confirmado los próximos estrenos de las segundas temporadas de Loki y What if...; y de Echo, Iron Hearth, Agatha: House of Harkness (spin-off de Wandavision), Armor Wars, Secret Invasion y las series de animación X-Men’97 (continuación de la mítica serie animada), Spider-man: Freshman Year, I’m Groot y Marvel Zombies.

¿Quién es Moon Knight?

Moon Knight (el caballero luna), debutó en los comics de Marvel en 1975 y es un antihéroe poseído por el espíritu del dios de la luna egipcio Khonshu. En la serie Marc Spector/Moon Knight, un ex marine con trastorno de identidad disociativo, será interpretado por el actor Oscar Isaac. El actor Ethan Hawke también tendrá un papel importante en la miniserie de seis capítulos que debe llegar a lo largo de 2022 a Disney+.

¿Quién es She Hulk?

Jennifer Walters (She Hulk) es una abogada capaz de convertirse en una versión más grande, verde y poderosa de sí misma, a imagen y semejanza de su primo Bruce Banner. En 2022 el personaje dará el salto al UCM interpretado por Tatiana Maslany y con Mark Ruffalo retomando el papel de Hulk. En la serie también aparecerán Tim Roth como la Abominación y Jameela Jamil como Titania, antagonista de She Hulk.

¿Quién es Ms. Marvel?

Ms. Marvel es la primera superheroína musulmana del UCM, Kamala Khan, que será interpretada por la actriz Iman Vellani. Kamala Khan adquiere sus poderes tras exponerse a la niebla terrígena, ganando fuerza, elasticidad y capacidad para cambiar de forma. Kamala es una gran fan de la Capitana Marvel y de hecho la serie, de seis episodios, será la antesala de su encuentro en la película The Marvels.