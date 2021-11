Pasión de gavilanes: Lorena Meritano y qué pasó con la carrera de la malvada Dinora

Pasión de gavilanes volverá a Telemundo para una segunda temporada en 2022. La famosa telenovela traerá a emblemáticas estrellas como Juan Adolfo Baptista (Óscar Reyes), Paola Rey (Jimena Elizondo), Kristina Lilley (Gabriela Acevedo) y muchas más, quienes han estado compartiendo algunos adelantos a través de sus redes sociales. No obstante, los fanáticos se preguntan si Lorena Meritano regresará a esta continuación.

La actriz argentina dio vida a Dinora Rosales, la malvada villana que a toda costa quería separar a Norma Elizondo (Danna García) y Juan Reyes (Mario Cimarro). Sin embargo, en un giro dramático y casi previsible de la historia, Fernando Escandón le disparó y su muerte se consumó tras caer a un pantano en la selva.

Lorena Meritano como Dinora Rosales en Pasión de gavilanes. Foto: Telemundo

La tragedia supera la ficción

Lorena Meritano es considerada como un ejemplo claro de resiliencia por sus millones de fanáticos. En 2014, fue diagnosticada de cáncer de mama ; no obstante, superar este momento en su vida le ha permitido convertirse en una persona más fuerte. Aquella experiencia la ha compartido a través de su libro llamado Sobreviviente, en donde relata cómo ha sido su proceso de recuperación y otros pormenores.

De hecho, como parte de la promoción para su obra escrita, Meritano estuvo presente en el programa Lo sé todo, una pantalla que usó para sincerarse sobre uno de los problemas que, quizá, le representó de los mayores retos, tanto en su vida personal como en su trayectoria artística.

“ Fui adicta a la cocaína por cinco años y tuve la fortuna de poderlo superar yo sola. Tuve la suerte de no haber pedido ayuda; sin embargo, no todos pueden hacerlo solos. Si necesitan ayuda. es mejor ir de la mano de los médicos”, comentó vía Antena 3.

“Ser modelo, tener que hacerlo porque los demás lo hacen (…). La primera vez lo tiré al inodoro porque me dio miedo, pero después empecé a consumir y tenía un grupo de gente que me rodeaba que era mucho mayor que yo y que me llevó a esto. (…) Desde el año 1992 que llegué a México hasta el día de hoy en 2021, nunca más volví a probar la droga en mi vida”, agregó.

Sobreviviente es el libro de Lorena Meritano, donde explica su experiencia con el cáncer de mama. Foto: Instagram/@lorenameritanooficial

Inspiración para otros

Ahora, a casi 20 años de Pasión de gavilanes, Lorena se mantiene muy activa en sus redes sociales. Al tener en cuenta el gran poder de las plataformas online, la argentina se muestra más recuperada que nunca.

En ese sentido, Infobae confirmó que la artista se ha unido a las filas del movimiento Mujeres que no fueron tapa, un proyecto activista y feminista enfocado en la transformación social, que busca empoderar a todas aquellas personas que se sientan disminuidas por la apariencia de sus cuerpos.

Como parte de sus esfuerzos por motivar a sus 1,7 millones de seguidores en Instagram, ella ha decido abrirse respecto a su experiencia personal en la industria del entretenimiento. “Hoy tengo 51 años. No soy modelo, no vivo de mi cuerpo, me amo, me cuido y me acepto cómo soy”, publicó en su red social.

Lorena Meritano se ha unido al movimiento Mujeres que no fueron tapa, un movimiento activista y feminista. Foto: Instagram/@lorenameritanooficial

¿Regresará a la telenovela?

Los admiradores quieren ver a Meritano nuevamente en la serie. Sin embargo, aunque es posible que regrese mediante flashbacks o a través de algún escape narrativo (como la introducción de una gemela), la actriz parece haber cerrado ese ciclo.

“Les auguro a mis compañeros que están filmando la segunda parte todo el éxito del mundo, que sé que lo van a tener. Dinora murió y así quedará. Yo también me merezco hacer cosas nuevas y encarnar nuevos personajes que conlleven nuevos retos en mi carrera”, fueron algunas de las palabras que compartió la artista en una de sus recientes publicaciones en Instagram. Con lo cual cerró cualquier oportunidad a su participación.