Pasión de gavilanes: ¿qué pasó con la carrera de Lady Noriega, la popular ‘Pepita’ Ronderos?

Pasión de gavilanes tendrá una segunda temporada en 2022. Diversas estrellas de la telenovela, como Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena) y Juan Adolfo Baptista (Óscar), regresarán. Además, aún quedan algunos artistas por confirmar, tal es el caso de Michel Brown (Franco). No obstante, los fanáticos se preguntan qué personajes secundarios, como ‘Pepita’ Ronderos, se reintegrarán.

‘Pepita’ fue uno de los roles más queridos en la ficción colombiana. Como se recuerda, ella —al igual que Rosario Montes (interpretada por Zharick León)— se dedicaban a cantar en el famoso Bar Alcalá, en donde animaban al público al ritmo de la música popular del momento. De hecho, en una de las secuencias musicales fue donde se interpretó “Fiera inquieta”, la icónica intro del programa.

Lady Noriega es recordada por su papel de 'Pepita' Ronderos en la telenovela Pasión de Gavilanes. Foto: captura de Telemundo

¿Qué pasó con su carrera?

Luego de haberse consagrado en la pantalla chica con Pasión de gavilanes, Noriega continuó con su carrera actoral. En ese sentido, le siguieron reconocidas participaciones en diversas producciones, dentro de las que destacan títulos como La saga, negocio de familia (2004); Sin vergüenza (2007); Sin senos no hay paraíso (2008); La madame (2013); Celia (2015); y Cuando vivas conmigo (2016).

Además, su paso por obras fílmicas incluye a Gringo wedding (2006), una comedia romántica donde compartió escenas junto a Ana Lucía Domínguez (Ruth Uribe en Pasión de gavilanes). Sin embargo, su trayectoria en la actuación cerró en 2016, cuando la artista decidió alejarse de la industria para dedicarse a otro tipo de proyectos y a su vida familiar.

Lady Noriega se alejó de la actuación para enfocarse en su familia y en su carrera musical. Foto: Instagram/@ladynoriega7

Lejos de la actuación

Al confirmar que se alejó de la actuación, la música se ha convertido en su principal preocupación dentro de su carrera. “Me enfoqué totalmente a la música, llevo desde 2017 sacando sencillos, sacando álbumes”, reveló durante una entrevista con Buen día, Colombia, recogió Infobae en agosto de este año.

De ese modo, la también modelo comentó que ha tenido un éxito considerable, ya que —según lo que comenta— ha logrado posicionar “Te estrellaste” y “Padre amado” dentro de los primeros lugares en las listas de la música popular.

Lady Noriega ha lanzado diversos álbumes desde 2017. Foto: Instagram/@ladynoriega7

Con ello también recalcó que necesitaba retomar su lugar en su hogar. “Llegó un momento en el que dije: ‘Esto no está bien, la prioridad es mi familia’. (…) A eso le dediqué 25 años de mi vida y creo que ahora me merezco un tiempo personal, un tiempo para vivir mi hogar, saber lo que es ser mamá y esposa”, detalló.

¿Regresará a la secuela de Telemundo?

Claramente, ‘Pepita’ Ronderos es uno de aquellos personajes que los fanáticos esperan ver en la continuación de telenovela, por lo que Lady Noriega ha decidido cerrar de una vez por todas las especulaciones de una posible participación.