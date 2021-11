Smithers tendrá su primer novio: los Simpsons y su tributo a la comunidad LGTBI+

Según confirma CNN en español, Waylon Smithers Jr., el fiel asistente del Sr. Burns en los Simpson, se declaró abiertamente gay en 2016. Es así que, uno de los personajes más emblemáticos de la serie de televisión, finalmente tomará un paso importante en su arco: presentarán a su primer novio. Este esperado suceso se dará en el episodio ocho de la temporada 33, titulado Portrait of a lackey on fire.

“Smithers encuentra el amor verdadero con un famoso diseñador de moda, pero ¿su nueva relación destruirá Springfield?”, recita la sinopsis oficial compartida por la revista NME, donde se específica que el interés romántico de Waylon se llamará Michael De Graaf , quien contará con la interpretación vocal de Víctor Garber, reconocido por su papel de Thomas Andrews en Titanic.

Smithers se declaró abiertamente gay en 2016. Foto: 20th Century Television

Un tributo a la vida real

El hecho de que Smithers sea gay no es una decisión tomada al azar, sino que tiene una emotiva historia real detrás. Según explica el citado medio, Rob LaZebnik, uno de los guionistas de larga trayectoria en los Simpson, se inspiró en su propio hijo homosexual, Johnny, para escribir el capítulo en el que Smithers salió del armario.

De hecho, padre e hijo colaboraron para crear el libreto de Portrait of a lackey on fire. “A menudo, los romances gay son una subtrama o se alude a ellos o se muestran en algún tipo de montaje o como un chiste”, comentó Johnny en conversación con The New York Post.

“Y lo que creo que me entusiasma es que con este episodio podemos ver, sin contarles demasiado, el principio, el medio y, quién sabe, cómo acaba una relación gay, de entrar realmente en el meollo de cómo son las citas de los gays, cómo se conocen, cómo es”, agregó.

Rob y Johnny LaZebnik, padre e hijo, han colaborado para crear Portrait of a lackey on fire. Foto: The New York Post

Por su parte, Garber -quien actualmente está casado con el artista Rainer Andreesen- ha resaltado la importancia de este nuevo paso en la producción de 20th Century Television, además de la conexión personal que siente por esta nueva representación para la comunidad LGTBI+.

“ Creo que es de vital importancia que se reconozcan estas historias. No he interpretado muchos personajes homosexuales, pero cada vez que lo hago, me trae de vuelta ciertos sentimientos que tenía cuando era un joven actor y no podía ser gay. Este papel ha sido un recordatorio de cuánto han cambiado las cosas y también de cómo he evolucionado yo”, precisó el actor de 72 años a The New York Post.