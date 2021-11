The witcher 2: Henry Cavill revela los nuevos cambios que tendrá su personaje

La temporada 2 de The witcher tiene a los fanáticos con las expectativas en todo lo alto. Como se sabe, en esta entrega, Geralt de Rivia iniciará, junto a la princesa de Cintra, Ciri, un nuevo viaje para que ella logre dominar sus poderes. Ahora, cerca del lanzamiento de la serie en Netflix, Henry Cavill ha brindado una nueva información acerca de los cambios que tendrá su personaje.

Recordemos que el brujo no impactó mucho a los seguidores debido a su poco parecido con la obra original y los videojuegos, por esta razón, el actor aseguró en una entrevista para Total Film que Geralt tendrá algunas diferencias.

“En esta temporada, me he querido asegurar de que representamos los libros de Geralt de una forma más precisa, y de que lo veamos hablar más. He insistido mucho en eso. No quiero decir alegre. Sigue siendo Geralt de Rivia, pero sí que parecerá más un intelectual. Es una vida dura, cazando monstruos... no la recomiendo”, expuso Cavill.

Bajo esta premisa, no caben dudas de que The witcher 2 tendrá mucho por mostrar, ya que la misma showrunner, Lauren S. Hissrich, aseguró que la segunda parte del programa incluirá a nuevos monstruos.

¿Qué veremos en la secuela?

The witcher 2 colocará a Geralt de Rivia en una nueva aventura junto a Ciri, quien deberá aprender a controlar sus poderes. Asimismo, esta entrega adaptará el libro original de Andrzej Sapkowski, La sangre de los elfos, una de las obras más esperadas por los fans, ya que incluirá épicas batallas entre los brujos y nuevos monstruos más poderosos que la anterior entrega.