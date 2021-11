Todas las series confirmadas de Marvel que llegarán al catálogo de Disney Plus

Tras el lanzamiento de WandaVision, Loki y What if... ? en Disney Plus, los fans están a la espera de todas las series de Marvel Studios que llegarán próximamente. Entre los títulos más valorados se encuentran Agatha: house of harkness, She-Hulk y Moon Knight, programas que todavía no cuentan con una fecha exacta de estreno pero que ‘La casa de las ideas’ ya colocó dentro de su programación.

Debido a que Disney Plus ya cumplió dos años desde que llegó, la plataforma decidió celebrar su aniversario este viernes 12 de noviembre mostrando todas las novedades que llegarán en su catálogo.

A continuación, mostramos la lista completa de todo lo que estaría disponible a partir de 2022.

Series de Marvel que llegarán a Disney Plus

Secret invasion – serie original

Marvel zombies – serie original animada

Agatha: house of harkness – serie original

Ironheart – serie original

I am Groot – serie original animada

Spider-Man: freshman year – serie original animada

Echo – serie original

What if…?, temporada 2 – serie original

Ms. Marvel – serie original

She-Hulk – serie original

Moon Knight – serie original

X-Men 97 – serie original animada.

Asimismo, el servicio de streaming ya incorporó dentro de su plataforma algunas series y películas que los suscriptores podrán ver a partir de hoy. Para conocer qué nuevas producciones hay, solo es necesario seguir la cuenta de Twitter de Disney Plus a través de este enlace.

She-Hulk - nuevo tráiler