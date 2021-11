Marvel zombies, la visceral historia de los cómics tendrá serie animada en Disney+

Disney+ Day, el segundo aniversario de la plataforma de vídeo bajo demanda, ha traído consigo una enorme cantidad de anuncios de sus próximos estrenos. Entre todas las series y películas de Marvel que llegarán a Disney+, la confirmación de Marvel zombies es una de las que más ha llamado la atención. Se trata de una de las historietas más sangrientas de Marvel Comics escrita por el guionista Robert Kirkman, más conocido por su trabajo en las series de The walking dead, Invincible y Outcast.

El anuncio se dio por las redes sociales de Disney+, donde la cuenta oficial reveló el diseño del título de la serie, que es prácticamente el mismo que el de los cómics. Y aunque de momento no hay una fecha oficial de lanzamiento, los fanáticos que conocen bien este relato son conscientes de que se trata de una aventura totalmente macabra, terrorífica e inteligentemente contada.

Marvel Zombies tendrá su propia serie animada. Foto: Twitter/Disney+

El primer vistazo a esta historia en Disney+ sucedió en el capítulo número 5 de What if...? —producción que ya ha confirmado su segunda temporada —, donde la serie animada reveló por primera vez en el UCM a las contrapartes zombies de personajes como Iron Man y Capitán América. Sin embargo, este capítulo no estuvo a la altura de las expectativas de los fans.

Todavía cabe la posibilidad de que se vea un poco más sobre los héroes transformados en muertos vivientes en la segunda parte de la antología animada de Marvel que explora el multiverso, pero con Marvel zombies confirmada, lo más lógico es que esta tenga una mayor amplitud y profundización en las tramas de sus distintos personajes.

¿Cómo se originó Marvel zombies?

Marvel zombies es una serie de comics limitada que fue escrita por Robert Kirkman — el mismo que escribió The walking dead, Invincible, Outcast — e ilustrada por Sean Phillips, con las portadas graficadas por el artista Arthur Suydam.

El arco argumental de Spiderman en Marvel Zombies es uno de los más crueles. Foto: Wallpaperbetter