¿Daredevil llegará al MCU? David Hayter habló sobre su deseo de volverlo realidad

El ingreso de Daredevil, interpretado por Charlie Cox, al MCU es uno de los debuts más esperados. Ciertamente, la cancelación de la serie en Netflix dejó a los fanáticos con ganas de más, por lo que nunca perdieron la esperanza de verlo en la pantalla grande.

Luego de varios rumores, el conocido guionista David Hayter ofreció una charla en la London Comic Con para hablar sobre el regreso del vigilante carmesí por todo lo alto. Sin embargo, aún no hay luz verde ni nada confirmado por parte de la compañía.

“Siempre fue un personaje muy importante para mí, me encantó cómo lo adaptaron”, dijo sobre la versión a cargo de Netflix. “Pero hay ciertas cosas que me encantaría haber adaptado de la etapa de Frank Miller, fue algo que me marcó personalmente”, concluyó sobre la posibilidad de poder escribir su reboot.

Como se recuerda, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, se mostró muy entusiasta con introducir a los integrantes de Defenders al MCU desde que recuperaron sus derechos cinematográficos. Ahora solo queda esperar un comunicado oficial al respecto.

Daredevil podría aparecer en Spider-Man: no way home

Los rumores sobre cuándo llega al MCU no cesan. Foto: composición / Marvel Studios

En cuanto a los rumores sobre la participación de Daredevil en Spider-Man 3, los fanáticos no pierden las esperanzas de verlo como el abogado del Hombre Araña ahora que su identidad superheroica quedó descubierta al mundo entero.

Por su parte, el actor Charlie Cox afirmó en más de una ocasión que le encantaría que su personaje aparezca en la tercera entrega del Hombre Araña.