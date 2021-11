Cartelera de cine en España, estrenos de películas hoy: tráilers, reparto y actores

Llegó el segundo fin de semana de noviembre y el frío en España también. Ante ello, surge la opción de la cartelera de cine que poco a poco van volviendo al estado prepandemia para disfrutar de una buena película. Este viernes llegan a los cines españoles, nada más y nada menos que 15 estrenos. Entre ellos destacan: El drama basado en hechos reales, El vientre del mar, la tercera entrega de la saga My hero academia, Misión mundial de héroes, los musicales El rey de todo el mundo de Carlos Saura y Tick, tik... Boom! de Lin-Manuel Miranda, además del nuevo largometraje de Jaume Balagueró, Way down y la cinta Eiffel.

Película de acción en estreno

Way down

Sipnosis

El nuevo trabajo como director de Jaume Balagueró muestra cómo sería el asalto al Banco de España. El plan es obra de una banda de expertos atracadores, que contrata a un prestigioso ingeniero, el joven Thom Johnson, para que les ayude a hallar la forma de colarse dentro del mítico edificio. Un edificio del que no hay planos y que permanece bajo una vigilancia constante las 24 horas del día.

Actores

Freddie Highmore es Thom

Astrid Bergès-Frisbey es Lorraine

José Coronado es Gustavo

Liam Cunningham es Walter

Luis Tosar es Simón

Sam Riley es James

Tráiler

Películas de drama en estreno

El vientre del mar

Sipnosis

Junio de 1816. La fragata la Alliance, de la Marina francesa, embarranca en un banco de arena ante las costas del Senegal. Al resultar inútiles los intentos para liberar el casco, no queda más remedio que abandonar la nave. Como los botes disponibles no son suficientes para acoger a todos los tripulantes, se construye una balsa de unos 12 metros de largo y seis de ancho. En aquella embarcación precaria obligan a subir a 147 hombres: soldados, marineros, algún pasajero y unos pocos oficiales. El plan de evacuación de la nave prevé que los botes disponibles los remolquen hasta la orilla. Aun así, el pánico y la confusión se apoderan del convoy que intenta llegar a la costa.

Reparto

Roger Casamajor es Savigny

Òscar Kapoya es Thomas

Muminu Diayo es Thèrese

Marc Bonnín es Markus

Tráiler

Eiffel

Sipnosis

Tras finalizar su colaboración en la Estatua de la Libertad, el célebre ingeniero Gustave Eiffel está en la cima del mundo. Ahora, el gobierno francés le está presionando para diseñar algo espectacular para la Exposición Universal de París de 1889, pero Eiffel no está interesado. De repente, todo cambia cuando en su camino se cruza una misteriosa mujer de su pasado y el fuego de su pasión prohibida se reaviva, inspirándole a cambiar la imagen de París para siempre.

Reparto

Romain Duris es Gustave Eiffel

Emma Mackey es Adrienne Bourgés

Pierre Deladonchamps es Antoine Restac

Alexandre Steiger es Jean Compagnon

Tráiler

Películas musicales en estreno

Tick, tick… boom!

Sipnosis

Es la historia de un aspirante a compositor teatral en la ciudad de Nueva York. Mientras espera su gran oportunidad, Jon (Andrew Garfield) escribe una obra titulada Superbia, que espera sea una gran musical. Cuando se acerca a su treinta cumpleaños, se siente abrumado por la ansiedad, preguntándose si su sueño imposible vale la pena.

Actores

Andrew Garfield es Jonathan Larson

Alexandra Shipp es Susan

Robin de Jesús es Michael

Joshua Henry es Roger

Judith Light es Rosa Stevens

Vanessa Hudgens es Karessa Johnson

Tráiler

El rey de todo el mundo

Sipnosis

El rey de todo el mundo es un musical dirigido y escrito por Carlos Saura autor de grandes clásicos como Bodas de Sangre o Tango. En él se retoma la tradición folclórica de la música y el baile de México. El director recupera la conexión entre España y México que existía en los años 60 y 70 pero, esta vez, con versiones nuevas y modernas.

Reparto

Ana de la Reguera es Sara

Damián Alcázar es Don Anselmo

Manuel García Rulfo es Manuel

Manolo Cardona es Andrés

Enrique Arce es Ángel

Alejandra Toussaint es Alejandra

Tráiler

Película animada en estreno

My hero academia: misión mundial de héroes

Sipnosis

Dirigida por Kenji Nagasaki a partir de un guion de Yōsuke Kuroda, en ‘My hero academia: misión mundial de héroes’ una misteriosa organización criminal conocida como Humarise tiene como objetivo acabar con todos los poseedores de dones del mundo. Humarise ha escondido bombas especiales por todo el planeta y la única forma de pararles los pies es seleccionar a algunos héroes a nivel mundial para cumplir con la difícil tarea.

Actores

Daiki Yamashita es Izuku Midoriya

Nobuhiko Okamoto es Katsuki Bakugo

Yūki Kaji es Shoto Todoroki

Ryō Yoshizawa es Rody Soul

Kazuya Nakai es Flect Turn

Tráiler

Cartelera Yelmo Cines

En Yelmo Cines se estrenarán este 12 de noviembre las siguientes películas:

Cuidado con lo que deseas

Eiffel

El buen patrón

El espía inglés

El lobo y el león

Cartelera Zaragoza

En la cartelera Zaragoza se estrenarán este 12 de noviembre las siguientes películas:

Eiffel

El lobo y el león

El último duelo

Eternals

Cartelera Tres Cantos

En la cartelera Tres Cantos se estrenarán este este 12 de noviembre las siguientes películas:

El buen patrón

El lobo y el león

El último duelo

Eternals

La familia Addams 2: La gran escapada

Ron da error

Santos criminales

Cartelera Cinesa

En la cartelera Cinesa se estrenarán este 12 de noviembre las siguientes películas: