Harry Styles reunió a los actores de Eternals en su concierto y utilizó lenguaje de señas

Luego de sorprender a los fanáticos apareciendo en la escena poscréditos de Eternals, Harry Styles ha vuelto ha conmover a sus seguidores. El cantante británico — ex miembro de One Direction y actor que interpreta a Eros — , invitó a todo el casting de la nueva película de Marvel a uno de sus conciertos. Ahí, no solo cantó, sino que también utilizó lenguaje de señas en honor a la actriz Lauren Ridloff — representante de la comunidad sorda gracias a la cinta dirigida por Chloé Zhao —, quien interpreta a Makkari, la primera superheroína sorda del UCM.

La carrera de Harry Styles en el cine quizás pueda pasar desapercibida para muchos, pero lo que sí queda claro es que como persona es alguien muy humilde. Así lo ha dado a entender Lia McHugh — la actriz de 15 años que da vida a Sprite en Eternals — en una entrevista para Entertainment Weekly. “Él es muy dulce, fuimos a su concierto y habló con señas desde el escenario para Lauren, fue tan tierno”, dijo.

En otra ocasión, la misma Ridloff comentó que previamente Styles ya había tenido un gesto muy amable con ella. El momento sucedió cuando se encontraban grabando una escena juntos en la que, al lado de otros Eternos, estaban reunidos en un círculo con los ojos cerrados mientras mantenían comunicación con el Celestial Arishem.

“Chloe decía: ‘corte’ y cada vez que gritaba el intérprete tenía que correr y darme un golpecito en el hombro. Así que después de un par de ocasiones, Harry me dijo: ‘¿Te parece bien si te doy un toque y te indico cuándo dejamos de filmar?’ Y yo dije: ‘Sí, gracias’. Así es Harry: es atento y piensa: ‘¿Qué puedo hacer?’ ”, explicó la actriz estadounidense que interpreta a Makkari.

Aunque la escena quedó eliminada del corte final de la película, Harry Styles logró aparecer en una de las poscréditos bajo el rol de Eros — también conocido como Starfox — junto a Pip el Troll, quién está realacionado a Adam Warlock y Guardianes de la Galaxia 3.

¿Cuál es la trama de eternals?

Los Eternos, seres inmortales creados por los Celestiales, son enviados a la Tierra para protegerla de los Desviantes, su contraparte malvada. Luego de miles de años sin rastro de ellos, llega el momento en que estas criaturas vuelven a aparecer, por lo que el grupo de Eternos — que ahora tienen sus propias vidas como seres humanos — tengan que reunirse nuevamente para enfrentar a la amenaza y descubrir una verdad para la que no estaban preparados.