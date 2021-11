Disney: CEO de la compañía anuncia planes para crear su propio metaverso

Con el paso de los años, The Walt Disney Company ha ganado mayor reputación a nivel mundial y también se ha expandido con numerosos proyectos que están generando millonarias sumas. Ante el avance tecnológico, la empresa estaría pensando en crear su propio metaverso al igual que otras reconocidas compañías, como es el caso de Facebook, con el anuncio de Meta.

Según reportó The Guardian, el CEO de ‘La casa del ratón’, Bob Chapek, señaló el motivo por el que tendrían planes de crear una nueva alternativa para mejorar la calidad de su contenido.

“The Walt Disney Company tiene una larga trayectoria como pionera en el uso de tecnología para mejorar la experiencia de entretenimiento”, detalló el encargado.

Asimismo, Chapek explicó en qué consiste esta nueva iniciativa que promete cambiar la experiencia del público para siempre y que unirá lo virtual con lo físico.

“Nuestros esfuerzos hasta la fecha son simplemente un prólogo de un momento en el que podremos conectar los mundos físico y digital más estrechamente, lo que permitirá contar historias sin límites en nuestro propio metaverso de Disney”, aseguró.

Bob Chapek, CEO de Walt Disney Company. Foto: Disney

Por el momento, la empresa ha reservado explicar a profundidad cómo funcionará su nuevo metaverso; no obstante, en The Guardian indicaron que Disney Plus será uno de los servicios que se incorporará en el proyecto.

Bajo esta premisa, se tendrá que esperar un nuevo comunicado de The Walt Disney Company para conocer con certeza los detalles más resaltantes sobre el futuro conglomerado tecnológico.