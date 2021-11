Chucky, la serie: capítulo 5 muestra primer encuentro entre Tiffany y Charles

La serie Chucky llegó a Star+ para contarnos más terroríficas historias sobre el muñeco diabólico luego de sus siete entregas cinematográficas. Con un total de cinco episodios ya lanzados en Estados Unidos, los fanáticos están emocionados por el rumbo de la historia que toma como canon las anteriores entregas.

Como vimos, el programa ya había mostrado la infancia y adolescencia de Charles Lee Ryan. Ahora nos cuenta la adultez del personaje cuando cazaba víctimas en todo tipo de lugares, incluyendo discotecas y clubes nocturnos. Así fue cómo, en un acalorado encuentro con dos mujeres, se dispuso a asesinarlas.

Una de las elegidas por el asesino serial fue nada menos que Tiffany Valentine, el personaje interpretado por la actriz Jennifer Tilly en la película Bride of Chucky. Ella no mostró miedo alguno cuando el psicópata la amenazó con el cuchillo, por lo que no fue atacada. En cambio, su compañera fue finalmente asesinada por ambos.

De esta forma, la complicada relación entre ambos inició hasta lo que llegamos a conocer en la cinta de 1998. Lo cierto es que volveremos a saber sobre ella en los siguientes capítulos del show disponible en Star Plus.

Chucky, la serie se estrenó el 12 de octubre de 2021 en Estados Unidos. Foto: Syfy

¿De qué trata la serie?

“Después de que un muñeco Chucky clásico aparece en una venta de garaje, una idílica ciudad estadounidense se ve sumida en el caos cuando una serie de horribles asesinatos comienzan a exponer sus hipocresías y secretos”, expone la sinopsis publicada en Filmaffinity.

Todos los capítulos y su fecha de estreno