The Boys 3: avance parodia diversidad y lenguaje inclusivo de Disney

The Boys, la exitosa serie de superhéroes, está preparando todo para el lanzamiento de su tercera temporada por medio de Amazon Prime. Para esto, la producción lanza capsulas informativas de Seven on 7 con Cameron Coleman, un noticiero ficticio de la historia, para aumentar el hype y hacer más amena la espera.

En este panorama, el quinto y último avance ha tomado por sorpresa a los fanáticos, porque no tuvo reparo en realizar una parodia al interés de The Walt Disney Company por promocionar la diversidad y lenguaje inclusivo para vender sus productos incluyendo sus parques de diversiones.

“Asegúrate de unirte a nosotros en el nuevo parque de diversiones de Vought, Brave Maeve’s Inclusive Kingdom (El reino inclusivo de la valiente Maeve), un lugar en que el que tendrás libertad para ser tu mismo, usando cualquier pronombre que elijas”, cuenta Cameron Coleman, el emisario de la compañía ficticia.

Cabe resaltar que la superheroína Queen Maeve es lesbiana y el programa aprovechó la oportunidad para ahondar en los problemas de la comunidad LGBT con el corrosivo sentido del humor que le caracteriza. Por esto, se espera que se ahonde aun más en esta temática en la tercera temporada.

The boys confirmó una tercera temporada y un spin-off. Foto: Amazon Prime

¿Cuándo se estrena The Boys 3?

La tercera temporada de The Boys 3 finalizó su rodaje en septiembre de 2021 tal como se tenía planeado. Ahora, solo queda esperar por su estreno en Amazon Prime a inicios de 2022.