‘Spider-Man: no way home’: película rompería relación entre Peter Parker y Doctor Strange

La estrella de Spider-Man, Tom Holland, indicó en una entrevista con Total Film que la relación entre Peter Parker y Stephen Strange evolucionará durante los eventos de No way home. Aseguró que el vínculo entre ambos es muy diferente al que existe entre Tony Stark y Peter Parker.

Además, el actor recalcó que la nueva pieza cinematográfica no será alegre, sino oscura y triste y se verán escenas donde los personajes favoritos de los fanáticos pasarán por cosas que desearían nunca les pasaran.

Peter Parker es interpretado por Tom Holland, mientras que Doctor Stranger, por Benedict Cumberbatch. Foto: composición/Marvel

Peter Parker y Doctor Strange

El actor Tom Holland, en una entrevista con Total Film, se refirió a la dinámica entre Parker y Strange: “Es una relación muy diferente. No consideraría al Doctor Strange como un mentor en esta película, es más como un colega. En este punto de las películas, Spider-Man se ha establecido como un Vengador bastante poderoso y serio. Doctor Strange ve eso en él y lo trata como a un igual. Y a lo largo de la película, su relación se rompe. Y en lugar de convertirse en colegas, no se convierten en enemigos, pero definitivamente no son amigos ”.

Holland agregó: “Spider-Man siempre quiere complacer a todos. Siempre quiere que todos sean felices. Este no es el caso, es una relación muy interesante. Pero es divertido, y obviamente a Benedict Cumberbatch (actor que interpreta a Doctor Strange) lo amo mucho, es un buen tipo. He trabajado con él muchas veces y siempre lo he disfrutado”.

Tom Holland interpreta a Spider-Man. Se espera la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Foto: Marvel Studios