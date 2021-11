Gladiador 2 confirmada: Ridley Scott quiere dirigir la segunda parte

Gladiador, la película con Russell Crowe, llegó hace más de 20 años para reavivar la pasión por las historias de gladiadores en la antigua Roma. Décadas después, los fans siguieron pidiendo una secuela y su sueño finalmente se volvería realidad en la pantalla grande.

En más de una ocasión, Ridley Scott, el director de la galardonada cinta, reveló que la secuela siempre estuvo en su cabeza e incluso contaba con ideas ya reveladas por el protagonista. Solo espera llevarlo a cabo, después de su proyecto sobre Napoleón.

En una entrevista para The Zoey ball breakfast show, le preguntaron al cineasta si dirigir la segunda parte le parecía una buena idea. “¿Cómo podría no hacerlo? Sería una insensatez absoluta por mi parte si no lo hiciera, ¿no?”, respondió sin pensarlo dos veces.

“Ya tengo Gladiador 2 escrita ahora. Así que cuando termine Napoleón, dicha película estará lista para funcionar”, comentó anteriormente a los medios.

Russell Crowe como Máximo en Gladiator. Foto: Universal Pictures.

Por el momento no hay mayores detalles sobre el argumento de Gladiador 2 ni su fecha de estreno. Solamente se sabe que ya están escribiendo el libreto de la película y que Scott tendrá el guion en sus manos una vez desocupe su agenda.

¿Qué pasó en la primera entrega de Gladiador?

La película original retrató la búsqueda de venganza por parte del general Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe). Él fue traicionado y convertido en esclavo por Cómodo (Joaquin Phoenix), hijo del Emperador Marco Aurelio.