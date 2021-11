Eternals: la primera superheroína sorda del UCM genera interés masivo en lenguaje de señas

Eternals ha sido promocionada por Marvel desde un comienzo como una película inclusiva y diversa. En su elenco no solo se encuentran estrellas de diferentes nacionalidades como la mexicana Salma Hayek, sino que también está Lauren Riddloff, la primera superheroína con discapacidad auditiva del Universo Cinematográfico de Marvel. A pesar de que en su primer fin de semana la cinta no ha logrado recaudar más que otros blockbuster — Venom, Black Widow y Shang-Chi —, la actriz que interpreta a Makkari ha provocado que surja un interés genuino en esta comunidad y el lenguaje de señas, y se ha convertido en una representante importante en el mundo de los superhéroes.

La influencia de Riddloff ha sido tal que ha logrado que el interés por el lenguaje de señas — que usa en toda la película junto a sus coprotagonistas — aumente considerablemente. Así lo informa el portal The Independent, en el que se explica que a través de una investigación de Preply — aplicación utilizada para el aprendizaje de idiomas — que la búsqueda “aprender el lenguaje de señas para principiantes” ha tenido un incremento de 250% . Según el mismo medio, esto se debe al ingreso de la actriz como Makkari al UCM.

Por su parte, Lauren Ridloff ha compartido en Twitter su reacción ante la noticia, en donde ha mostrado su alegría y, a la vez, ha invitado al público a tomar acción en el asunto. “Esto es genial. Aprendan lenguaje de señas a través de profesores y creadores de contenido sordos o con problemas de audición”, tuiteó. Y añadió que “Eternals lleva a un aumento de personas que desean aprender el lenguaje de señas” .

Tuit de Lauren Ridloff sobre Eternals y comunidad sorda. Foto: Twitter/Lauren Ridloff

Eternals: inclusión y representación

En una entrevista para E Cartelera, Lauren Riddloff contestó a la pregunta “¿Cómo se sienten ante el impacto que tienen estos personajes en niños?” de la siguiente manera: “Me encantaría decirle a todos estos niños que todos somos superhéroes. Todos podemos serlo. Todos tenemos algún momento en el que patearíamos traseros en los tiempos que corren” .

Asimismo, el actor Kumail Nanjiani, quien se encontraba al lado de su coestrella, también dio un mensaje celebrando la inclusión y representación de la cinta. “ He crecido viendo películas de Hollywood y no había ningún héroe que se pareciera a mí. He visto villanos que sí se parecían a mí, pero no héroes. Estoy recibiendo muchísimos mensajes de gente emocionada por ver a alguien que comparte su tipo de nombre y color de piel en pantalla pateando traseros”, expresó el actor pakistaní que interpreta al personaje de Kingo.

Eternals: Makkari y Kingo - Lauren Ridloff y Kumail Nanjiani. Foto: composición/difusión

Eternals también ha buscado representar a la comunidad LGTBIQ+ incluyendo al primer superhéroe homosexual. El personaje de Phastos, que en el filme está casado y tiene un hijo, generó un rechazo claramente basado en la homofobia. Esto llevó a que la película número 26 del UCM se prohibiera en cine de Arabia Saudita, Catar y Kuwait. La actriz Angelina Jolie criticó el hecho llamando “ignorantes” a las personas homofóbicas involucradas en la polémica.