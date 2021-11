Amor con fianza, el reality de Netflix que encenderá la TV: ¿el dinero o la pareja?

Más allá de sus esperados estrenos para noviembre, Netflix tiene preparada una nueva apuesta en su contenido original. Se trata de Amor con fianza, un reality show que tendrá a la cantante Mónica Naranjo como conductora. Con ello, el gigante del streaming esperar superar el éxito obtenido por Insiders, el cual tuvo a Najwa Nimri (Alicia Sierra de La casa de papel) como la presentadora. A continuación, te contamos más detalles de este programa, que promete encender la TV.

Mónica Naranjo conducirá Amor con fianza. Foto: Instagram/@monicanaranjo

¿De qué trata?

Amor con fianza, al igual que muchos shows de su tipo, buscará poner a prueba a sus participantes a cambio de un millonario premio. En ese sentido, tenemos a seis parejas que deberán estar muy alerta, ya que estarán constantemente regulados por el denominado ‘eye detect’, una especie de detector que determinará cuándo dicen una mentira.

A propósito de todo, existe una sola regla: decir la verdad, de lo contrario, el monto acumulado se irá disminuyendo. En cuanto al tema, estas afortunadas personas estará motivadas por la millonaria cifra que se ofrece a quienes logren ‘sobrevivir’. En concreto, la pareja finalista podría llevarse hasta 100 mil euros.

Sobre los participantes

En entrevista con el diario Marca, Naranjo (quien también condujo La isla de las tentaciones), comentó que este formato es algo nuevo, no solo para ella, también para los participantes, debido a que son personas que no tienen algún tipo de experiencia con los programas de televisión, razón por la cual no se esperan lo que vendrá en cada prueba.

“ La diferencia entre Amor con fianza y otros realities es que las parejas son completamente anónimas . Después, también, que es un concurso en el que trabajamos con un bote en común que sube y baja en función de si dicen la verdad o si mienten. Y en el momento en el que alguien miente, fastidia porque el bote disminuye”, precisó.

“Son personas que han entrado en el programa con algún tipo de desconfianza del pasado y lo que sucede hace aflorar algunas cosas que estaban olvidadas. Lo que les ofrecemos es esclarecer la verdad y resolver las dudas que tengan a través del ‘eye detect’, que es un detector de mentiras infalible”, agregó.

Un programa que encenderá la TV

Claramente, la artista española sabe que este programa traerá mucha controversia, especialmente porque los concursantes vienen de diferentes contextos y en diferentes momentos en sus respectivas relaciones.

“Si yo estuviera en una situación en la que estuviera a punto de dar un paso adelante con mi pareja y me ofrecieran la posibilidad de poder participar en un reality como ‘Amor con fianza’, sabiendo que existe el ‘eye detect’, lo haría”, resaltó.

Fecha de estreno