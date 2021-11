Ultraman en Netflix: nuevo tráiler presenta a los seis Ultra Brothers en acción

El nuevo avance de Ultraman se estrenó durante la transmisión Anime day de Netflix, el cual también incluyó un nuevo avance para la próxima temporada de Jojo’s bizarre adventure, así como las primeras imágenes de la próxima película de live action Gundam y el nuevo spin-off de Kakeguri.

Las versiones de anime de los Ultra Brothers se revelaron por primera vez con el lanzamiento de un póster oficial durante el evento TUDUM de Netflix, pero el nuevo tráiler muestra a todos los Ultraman en acción. El adelanto presenta breves destellos de la transformación de cada héroe y secuencias de ataques especiales, así como algunas tomas del nuevo equipo luchando juntos.

Netflix y Tsuburaya Productions realizan la nueva adaptación de anime del manga Ultraman de Eiichi Shimizu y Tomohiro Shiguchi. Foto: Netflix

¿De qué trata el anime?

El anime Ultraman de Netflix presenta una nueva continuidad que sirve como una secuela directa del programa de televisión de live action de 1966. Shin Hayata, quien se desempeñó como Ultraman en el programa original de Tokusatsu, ahora es mucho más mayor y es el padre de un adolescente, Shinjiro. Cuando los monstruos gigantes que Shin derrotó hace años regresan para atacar la Tierra, Shinjiro se ve obligado a seguir el legado de su padre y convertirse en el nuevo Ultraman.

Detalles de la adaptación de Netflix

El anime está basado en un manga del escritor Eiichi Shimizu y del artista Tomohiro Shimoguchi que se publicó por primera vez en 2011. La temporada original de la adaptación de anime se desarrolló como exclusiva de Netflix, debutando en 2019. La serie fue codirigida por Kenji Kamiyama y Shinji Aramak, conocidos por su trabajo en el aclamado anime Ghost in the Shell: stand alone complex.

Por otro lado, se ha confirmado que el actor Tyohei Kitamura volverá a interpretar a Shinjiro en la segunda temporada de la serie.

La primera temporada del live action de Ultraman se estrenó el 1 de abril de 2019. Foto: Netflix

¿Dónde ver Ultraman?

La temporada original del dibujo de Ultraman está disponible en Netflix, al igual que la primera temporada de la adaptación del live action. La segunda temporada está planeada para estrenarse en 2022.

Tráiler