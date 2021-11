Tom Holland anticipa tragedia en Spider-Man 3: No será divertida, será brutal

Sony Pictures tiene a todo el mundo al filo de su asiento con su nueva película de Spider-Man. Por lo pronto, No way home ha confirmado al Doctor Octopus de Alfred Molina, y otros villanos. No obstante, y a pesar de que el tráiler oficial no mostró rastros de ellos, los fanáticos esperan el ansiado regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire. En ese sentido, la revista Total Film conversó en exclusiva con Tom Holland, el Hombre Araña del UCM, sobre esta prometedora entrega de ‘Spidey’.

Nueva imagen de Spider-Man: no way home. Foto: Total Film

En aquella entrevista, además de pronunciarse respecto al comentado Spider-Verse, ofreció algunos detalles de la trama, los cuales apuntan a que el filme será una versión totalmente diferente a lo que hemos visto hasta el momento: “Lo que realmente sorprenderá a la gente es que esta película no es divertida ”.

“ Es oscura y triste, y va a ser realmente emotiva . Vas a ver a personajes queridos pasar por cosas que nunca desearías que pasaran. Y yo estaba muy emocionado de poder inclinarme hacia ese lado de Peter Parker”, agregó.

Spider-Man: no way home es una de las películas más esperadas del 2021. Foto: Empire

Asimismo, comentó que el cambio en el tono de la narrativa del largometraje, le ha permitido explorar una nueva perspectiva de su personaje, situación que deseaba pasar desde hace algún tiempo:

“Peter Parker es alguien que siempre ve lo bueno de las cosas. Siempre es muy positivo. Siempre dice: ‘Puedo arreglar esto. Puedo hacerlo’. Mientras que en esta película, siente que ha encontrado su tope. Él es como, ‘No sé qué hacer’. Ese era un aspecto del personaje que nunca había visto antes, y estaba muy, muy emocionado de intentar abordarlo”, detalló.

Nuevo póster de Spider-man no way home. Foto: Sony

Con todo ello en mente, aclaró que no ha podido ver todo el metraje. Pero lo visto le ha permitido formar una esperanzadora perspectiva.

“Todavía no he visto la película, pero he visto fragmentos de esta, y es el mejor trabajo que hemos hecho. Es la mejor película de Spiderman que hemos hecho nunca. Realmente no creo que los fans estén preparados para lo que han montado. Sé que yo no estoy preparado, y sé que va a ser brutal ”, precisó.

Fecha de estreno

Sony Pictures ha confirmado que el estreno de Spider-Man: no way home en Perú y el resto de Latinoamérica se ha adelantado: actualmente está programado para el 16 de diciembre.