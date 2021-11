‘Spider-Man: no way home’: Tobey Maguire ni Andrew Garfield volverán, según Tom Holland

Los fanáticos de Marvel están con las expectativas altas por todo lo que aparecerá en Spider-Man: no way home, la tercera entrega de la saga que traerá de vuelta a icónicos villanos de la franquicia. Recientemente, se ha filtrado en redes sociales una imagen que confirmaría la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield dentro de la cinta. Sin embargo, Tom Holland, horas después, ha dicho que los dos actores no estarán en el filme.

En una entrevista con Total Film (vía Games Radar), el artista expresó que el público no debería esperar que los dos héroes que también dieron vida a Spiderman regresen.

“La gente no me cree cuando digo que Tobey Maguire y Andrew Garfield no volverán. Pero la gente va a tener que creer en mí en algún momento”, aseguró el actor.

Asimismo, Holland agregó que se siente contento por trabajar junto a los antiguos villanos de la franquicia y enfatizó su emoción por compartir el elenco con Doctor Octopus de Alfred Molina.

“Significa mucho para mí. La primera vez que ves a ‘Doc’ y al resto de personajes que vuelven es muy emocionante y es un gran momento en la historia del cine. Son tres generaciones que se unen”.

¿Cuándo se estrenará Spider-Man: no way home?

La película del trepamuros tiene preparado su estreno en cines de Perú el jueves 16 de diciembre de 2021 , un día antes de su lanzamiento en Estados Unidos.

Tráiler oficial de Spiderman: no way home