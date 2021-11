‘Chucky, la serie’, capítulo 5 en Syfy: todo sobre el nuevo episodio de Child’s play

El quinto episodio de Chucky, la serie, creado por Don Mancini, llega hoy a través de SYFY y USA Network, bajo el título Little little lies (Pequeñas mentiras). El cuarto episodio de Child’s play nos mostró una nueva apariencia de Charles Lee Ray, sumando un nuevo look macabro del muñeco asesino. Las acciones de Chucky parecen estar orientadas en probar la moralidad de Jake, a quien desea convertir en asesino.

Este nuevo capítulo de Chucky, la serie estará disponible en Latinoamérica a partir del 24 de noviembre a través de Star Plus. Y aquí te contamos qué pasó en el capítulo 4 y que veremos en el nuevo. Además, de dónde y cómo puedes verlo gratuitamente.

En el tercer episodio de la serie de Chucky, Caroline Cross y el muñeco diabólico crean un lazo de amistad. Foto: SyFy

¿Dónde ver el capítulo 5 de Chucky, la serie?

Para ver el episodio 5 de Chucky: child’s play, los usuarios de cable pueden sintonizar los canales de SYFY o USA Network hoy, 9 de noviembre, a las 10:00 p.m. hora del este. Para los que no cuenten con servicio de cable, pueden verlo por streaming, el episodio se encontrará disponible en Star Plus a partir del 24 de noviembre. La primera temporada de la serie de terror consta de 10 episodios de unos 40 a 45 minutos cada uno.

¿Qué pasó en el capítulo 4 de Chucky, la serie?

El cuarto episodio nos mostró la relación de Charles Lee Ryan con el asesino en serie Eddie Caputo. Además, de una nueva apariencia del muñeco diabólico con el rostro quemado a la mitad. Después del accidente que destruyó la casa de Lexy, esta se entera de la verdad sobre Chucky, uniéndose a regañadientes con Jake para mantener al muñeco diabólico lejos de su familia.

Sin embargo, Chucky ataca de nuevo, asesinando a la detective Peyton y poniendo al mismo tiempo, en riesgo la vida de Caroline. Todas estas acciones estarían orientadas al propósito principal de Chucky, convertir a Jake en un asesino. En ese sentido, nuevas revelaciones nos esperan en el episodio 5 de Chucky, la serie.

Chucky, la serie: la nueva apariencia del muñeco diabólico. Foto: captura propia.

¿Syfy free?: cómo ver gratis

El quinto episodio de Chucky, la serie será transmitido a través de los canales SYFY y USA Network a las 10.00 p.m. hora del este. Otra opción es verlo a través del sitio oficial de SYFY y el sitio web oficial de USA Network, sin embargo, ahí también te pedirán colocar tu proveedor de cable.

Tráiler de Chukcy, la serie