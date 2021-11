Al fondo hay sitio: ¿habría una nueva temporada de la serie más exitosa de la TV peruana?

Al fondo hay sitio, la teleserie de mayor éxito de la TV peruana, cinco años después de emitirse el último capítulo correspondiente a la octava temporada, al parecer, estaría volviendo a las pantallas peruanas en el verano del 2022. Según fuentes del diario El Comercio allegadas a América TV, informaron que se habría decidido revivir a las divertidas y dramáticas vivencias de los Gonzales y los Maldini, en la residencial Las Lomas.

Lo que vendría a ser la novena temporada de esta exitosa producción nacional mantendría a gran parte del elenco de actores de su historia original. Adolfo Chuiman, Yvonne Frayssinet, Erick Elera, Gustavo Bueno, entre otros actores ya habrían sido convocados para integrar esta nueva apuesta televisiva que, según informó el diario, estaría dirigida por Gigio Aranda, el actual director general de la serie De vuelta al barrio, que actualmente se emite en pantallas, y evitó referirse al tema. “Por el momento no tengo ningún comentario, cuando haya algo comentable lo haré saber”, indicó a El Comercio.

Por su parte, Efraín Aguilar, productor general de Al fondo hay sitio, dijo desconocer que América TV esté evaluando hacer una nueva temporada de la serie. “No sé absolutamente nada”. Y Adolfo Chuiman, actor que dio vida al mayordomo de los Maldini, Peter Mckey, no aseguró ni negó haber sido convocado para esta nueva entrega. “No podría decir ni sí, ni no. Parece que sí, no sé. Mientras no firme contrato, no quiero asegurar nada, no quiero hacer aspaviento porque ha pasado que han celebrado y al final no sale”, comentó a El Comercio.

Al fondo hay sitio ocupó el primer lugar del ránking de programas más vistos de la señal abierta durante los ocho años que estuvo al aire. Foto: América TV

¿De qué trató el último episodio de Al fondo hay sitio?

Al fondo hay sitio emitió su último capítulo (en la octava temporada) el 5 diciembre de 2016. Aquí, pudimos ver a una Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) devastada por la muerte de su hija Isabella (Karina Calmet), y que terminó acogiendo a los Gonzales, quienes lo habían perdido todo, en su nueva y lujosa mansión en Las Casuarinas. La casa que había albergado a los Gonzales durante los ochos años de la serie terminaba en escombros tras ser demolida por orden de Miguel Ignacio (Sergio Galliani). La ficción ocupó el primer lugar del ránking de programas más vistos de la señal abierta durante los ocho años que estuvo al aire.