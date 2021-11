Spider-Man 3 adelanta su estreno en Perú: aquí todo sobre la película No way home

Spider-Man: no way home es la última película de Tom Holland como el Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel. Las expectativas son altas y no es para menos considerando que se trata del cierre de la trilogía dirigida por Jon Watts.

El estreno de la cinta estaba agendado para el próximo 17 de diciembre, pero no aplicará de la misma manera en Latinoamérica. Para sorpresa de los fanáticos, la producción adelantó su llegada a las salas de cine en varios países incluyendo Perú.

“Multiverso confirmado. ‘SpiderMan: sin camino a casa’ exclusivamente en cines este 16 de diciembre”, contó el comunicado oficial de Sony Pictures MX desde su cuenta oficial de Twitter. Pocos minutos después del anuncio, los fanáticos de América Latina no tardaron en modificar su agenda y celebrar la noticia.

Spider-Man: no way home: ¿de qué trata y qué veremos?

Por primera vez en la pantalla grande, Peter Parker lidiará con las consecuencias de tener su identidad super heroica expuesta al mundo entero tras los eventos de la segunda entrega Far from home. Las dificultades son tantas que pedirá ayuda a Doctor Strange para revertir esto, pero no imagina que el multiverso se abriría paso.

¿Qupe villanos aparecerán en la película?

Doctor Octopus, Duende Verde, Electro y el Hombre de arena son algunos de los villanos confirmados que llegarán para poner a prueba al Hombre Araña como nunca antes. Con esta travesía aprenderá lo que realmente significa ser Spider-Man.