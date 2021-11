Spider-Man 3: Tom Holland reacciona al póster oficial de la película de Marvel

Pese a que el nuevo tráiler de Spider-Man: no way home todavía no ha sido revelado, Marvel Studios mantiene con expectativas a los fieles seguidores con el reciente lanzamiento del póster oficial de la película. A raíz de la publicación, miles de comentarios llenaron las redes sociales y el protagonista de la franquicia, Tom Holland, no dejó pasar esta oportunidad para reaccionar al material.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió la imagen del arácnido y mostró su emoción a través de un breve texto en el que asegura que a los fans les encantará la cinta.

“Esta película hará volar sus mentes. Confíen en mi”, escribió Holland a los pocos minutos de que saliera el nuevo póster del trepamuros.

Tom Holland. Foto: Instagram @Tomholland2013

No caben dudas de que la imagen ha fascinado a muchos, sobre todo por la aparición del Duende Verde, quien en su momento fue interpretado por Willem Dafoe y posteriormente tomó el cargo su hijo en la ficción, Harry Osborn (James Franco).

Nuevo póster de Spider-man no way home. Foto: Sony

Asimismo, algunos cibernautas aseguran que la arena que aparece detrás del superhéroe se trataría de un guiño a The Sandman, uno de los villanos caracterizado por Thomas Haden Church en Spider-Man 3 (2007). Sin mencionar que el rayo sería una referencia a Electro (Jamie Foxx) en The amazing Spider-Man 2.

¿Cuándo se estrenará Spiderman: no way home?

La cinta protagonizada por Tom Holland, Spiderman: no way home, llegará a las salas de cine el jueves 16 de diciembre de 2021.