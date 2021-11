‘Spider-Man: no way home’: Duende verde confirmado en primer póster oficial de la cinta

Mientras los fanáticos siguen pidiendo un nuevo tráiler, Sony Pictures ha lanzado el primer póster oficial de Spider-Man: no way home el último domingo por la noche. La imagen no solo han emocionado a los cibernautas, sino también ha servido para más de un análisis sobre la película con Tom Holland.

Gracias al avance presentado semanas atrás, vimos el regreso del Doctor Octopus, The Sandman y Electro. Así también, se dio un pequeño guiño al Duende verde, a quien no se le vio, pero se le pudo escuchar. Ahora, y con la foto presentada, tenemos un primer vistazo de él.

El póster de Spider-Man: no way home marca como cierta la teoría de que veremos a los villanos conocidos como Los seis siniestros, ya que finalmente se aprecia al Duende verde, personaje que en su momento fue interpretado por Willem Dafoe en la película de 2002 de Sam Raimi, Spider-Man.

Por el momento, no se ha confirmado si el artista volverá a tener el personaje, ya que el villano también fue caracterizado por James Franco, quien interpretó al hijo de Norman, Harry Osborn. Sin embargo, el traje del póster se parece más al Duende verde de Dafoe que al del intérprete de 43 años.

Nuevo póster de Spider-man no way home. Foto: Sony

Quienes reportaron la presencia de este personaje en la nueva foto de Spider-Man: no way home fueron lo fanáticos, quiénes se apresuraron a viralizar su aparición.

Pero eso no fue todo, también mencionan que la ráfaga de arena que se aprecia detrás del Hombre araña es una clara referencia a The Sandman, villano interpretado por Thomas Haden Church en Spider-Man 3. Así también, el rayo que se aprecia en la imagen es un guiño a Electro, papel de Jamie Foxx en The amazing Spider-Man 2, y cuya aparición ya está confirmada en la nueva película.