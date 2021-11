Harry Potter: elenco grabaría especial por 20 aniversario al estilo Friends: the reunion

De Hogwarts a los estudios de Warner Bros. Los fanáticos están emocionados por el aniversario de Harry Potter: han pasado 20 años desde el estreno de La piedra filosofal, y 10 años desde que la película Las reliquias de la muerte parte 2 llegó a los cines. Por lo pronto, no hay algún anuncio oficial de alguna celebración y los seguidores de la saga creada por J. K. Rowling solo han recibido una fotografía de Tom Felton junto con Rupert Grint, Bonnie Wright y James Phelps.

No obstante, el perfil bajo de las estrellas del reparto original podría estar justificado. De acuerdo con lo reportado por el portal británico The Sun, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Grint y otros miembros del cast habrían sido invitados para grabar un especial a fines de este mes en el Warner Brothers Studio Tour London. Ello sería algo similar a lo que hicieron con Friends: the reunion.

Harry Potter y la piedra filosofal se estrenó en noviembre de 2001. Foto: Warner Bros.

“El programa propuesto está envuelto en el secreto, ya que los jefes de la franquicia quieren conseguir primero el talento. Sería increíble si lo consiguen, y han ofrecido mucho dinero al reparto para que se reúna. Muchos de los actores han continuado su carrera, pero las películas los lanzaron al estrellato”, comentó una de las fuentes al citado medio.

“Todos ellos guardan un montón de buenos recuerdos de su época de rodaje juntos. Todos tienen la esperanza de que se produzca”, agregó.

Harry Potter sigue siendo una de las franquicias más exitosas del cine. Foto: Warner Bros/composición

De ese modo, se espera que las secuencias de este programa único incluyan algunas memorables escenas, como la del Baile de Navidad o el embarque en la plataforma 9¾ del expreso de Hogwarts.

Según comentó la mencionada web, los estudios de WB tienen estos escenarios construidos como parte de su decoración, con lo cual solo faltaría que el elenco confirme su presencia para que levanten sus copas con cerveza de mantequilla.