Guardianes de la galaxia 3: Gunn confirma inicio de rodaje con foto junto al elenco

Hace algunas semanas se reveló que Will Poulter (recordado por Somos los Miller) interpretará a Adam Warlock en Guardianes de la galaxia 3. Los fanáticos quedaron sorprendidos por el ansiado ingreso del superhéroe de Marvel Comics al UCM. Ahora, James Gunn ha confirmado el inicio del rodaje de su película, que traerá de regreso a Star-Lord, Groot, Gamora y demás vengadores del icónico equipo galáctico.

“Ha sido un viaje extraño, largo y a veces desafiante para llegar aquí, pero los obstáculos en el camino solo han hecho que este momento sea más dichoso. De vuelta al set con mi familia de los Guardianes para el primer día de rodaje #gotgvol3″, se lee en la descripción de la foto publicada por el cineasta, con la que finalmente oficializa la puesta en marcha de la producción.

James Gunn confirma inicio de rodaje de Guardianes de la galaxia 3. Foto: Twitter/@James Gunn

No solo eso, sino que la imagen viene acompañada de una sorpresa: Chukwudi Iwuji, Clemson Murn en la serie Peacemaker de DC, se une a las filas de Marvel, en un papel por ahora sin revelar. Este hecho fue notado por uno de los redactores de Screen Rant en los comentarios, que fue confirmado por el propio Gunn inmediatamente:

“Chuk se ha unido al reparto. Después de trabajar con él en #Peacemaker no iba a dejar escapar a uno de los mejores actores con los que he trabajado, así que le di el papel que querían casi todos los grandes actores de Hollywood. #TalentAboveAllElse (talento por encima de todo, en español)”, detalló.

Chukwudi Iwuji se une a Guardianes de la galaxia 3. Foto: Twitter/@JamesGunn

¿Qué veremos en Guardianes de la galaxia 3?

Hasta el momento, no existe una sinopsis oficial para Guardianes de la galaxia 3. No obstante, Adam Warlock tendría un papel importante en la trama. Además, se profundizará en la historia de algunos de los más memorables personajes. Así lo dejó entrever Seth Green (Howard the duck) en entrevista con Collider, cuando se le preguntó si su personaje regresará a la ficción.

“No sé si Howard forma parte de ella, no he oído nada al respecto. Lo único que sé es que es la historia de las chicas, es la historia de las hermanas, que es la historia de Gamora y Nébula. Así que no sé si es una precuela, o si sale en la nueva línea temporal que se ha astillado tras el atraco al tiempo. Honestamente, no sé nada al respecto. No me dolería que Howard no fuera un personaje central en la historia de las hermanas”, precisó.

Zoe Saldaña da vida a Gamora, mientras que Karen Gillan interpreta a Nébula. Foto: composición/Marvel Studios

¿Cuándo se estrena Guardianes de la galaxia 3?

Guardianes de la galaxia 3 tendría su arribo a las salas de cine el 5 de mayo de 2023, de no presentarse algún retraso propio o externo a la situación sanitaria actual.