Eternals: ¿qué son Los Celestiales y cuál es el más poderoso?

El Universo de Marvel ha dado a conocer a un nuevo grupo de superhéroes con el lanzamiento de la película Eternals. Una raza de seres inmortales con poderes sobrehumanos creados por los Celestiales y que han habitado en secreto en la Tierra durante más de 7.000 mil años.

A pesar de obtener opiniones pocos favorables por parte de la crítica especializada, la cinta dirigida por la ganadora del Óscar Chloe Zhao ha generado gran interés entre los seguidores del Universo Cinemátográfico de Marvel (UCM) y se ha convertido en uno de los estrenos más taquilleros de este 2021.

¿Qué son los Celestiales?

Los Celestiales formaron parte de los Eternos, Deviants y humanos, y existieron antes de la creación del universo. No es la primera vez que estos seres forman parte de las películas de Marvel. En 2014, en Guardianes de la Galaxia, apareció Eson el Buscador, donde usa la “Gema del Infinito del Poder” para dañar el planeta.

Eson el Buscador fue uno de los primeros Celestiales que llegó a la Tierra, por lo que existe la posibilidad de que sea un personaje clave en la creación de la humanidad dentro de la cronología del UCM.

¿Cuál es el Celestial más poderoso?

The One Above All es considerado el Celestial más poderoso. Se le conoce también como Uno por encima de todos o el Omnipresente. A pesar de esto, ha sido muy pocas veces referenciado dentro de las cintas de Marvel.

Se conoce que esta figura es la más poderosa por sus intervenciones en los eventos de los cómics, ya que el Omnipresente ha revivido al Tío Ben tras sostener un diálogo con Peter Párker (Spider Man) y restauró el Universo-616 luego que fuera destruido.

Recepción de Eternals tras su estreno

Eternals recaudó US$ 71 millones en su fin de semana de estreno, según anunció Disney. Este éxito la convierte en una de las películas con mayor debut en lo que va de la pandemia.

Sin embargo, no ha tenido la misma suerte con la crítica especializada. Con un 48% en Rotten Tomatoes, la historia dirigida por Chloe Zhao, que ganó el Óscar a mejor director por Nomadland, es la única película de Marvel que tiene una puntuación “podrida” en el sitio.