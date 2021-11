Primeras cifras de Eternals: por debajo de Venom, Black Widow y Shang-Chi

El último jueves 4 de noviembre, Eternals llegó finalmente a los cines tras una larga espera y con las expectativas altas por parte del público. No obstante, los resultados en taquilla no fueron los más favorables, esto se debería, según reportó el medio Variety, a que el filme recibió una baja calificación por parte de la crítica especializada y de algunos portales conocidos como Rotten Tomatoes, en el que solo logró 48% de aprobación.

El sitio web también informó que las cifras conseguidas en la apertura de Eternals fueron alrededor de 90 millones de dólares a nivel internacional y en Estados Unidos recaudó 71 millones de dólares, sumando un total de 167 millones de dólares.

Con estos datos, la película no superaría en ventas a otros estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel como Black Widow con 80 millones de dólares y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos con 75 millones de dólares, ambos lanzamientos en Estados Unidos.

Asimismo, tampoco pudo pasar la recién estrenada cinta Venom 2: let there be Carnage, que logró recaudar 90 millones de dólares en Estados Unidos.

Ante estos resultados, el analista de la compañía Exhibitor Relations, Jeff Bock, explicó que las bajas cifras se deberían a las fuertes críticas y que eso podría afectar en las ventas de las siguientes semanas.

“Hay que mantener las cosas en perspectiva. Para cualquier otro estudio, este tipo de resultado sería un gran, gran éxito. Pero la noticia inquietante para Disney es la recepción de la crítica de Eternals y cómo eso afectará al boca a boca en el futuro. Podríamos ver una fuerte caída en la taquilla en su segundo o tercer fin de semana”, finalizó.

Eternals - tráiler oficial