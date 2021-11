Carlos Alcántara: “Qué bueno saber que nuestro cine se internacionaliza con calidad”

Desde hace dos años, Carlos Alcántara ha iniciado un trajín de trabajo en el que se ha visto en la necesidad de transitar entre Perú y España, país mediterráneo donde poco a poco y con esfuerzo se va haciendo un nombre. De hecho, ha participado en dos películas consecutivas: La casa del caracol y El refugio, donde ha compartido créditos con grandes estrellas. “La casa del caracol se estrenó aquí en España, pero ahora está en Amazon. Es una experiencia increíble de la que todavía no salgo de mi asombro, porque el paso entre trabajar en Perú y después internacionalizarme era un poco complicado y, de repente, me encontré con esta película trabajando con Paz Vega, Javier Rey, con gente que nunca imaginé”, cuenta el actor con entusiasmo desde Madrid, durante su participación en los Premios Platino 2021 donde hace unas semanas presentó la terna de mejor guion junto a Juan Carlos Arciniegas.

“Acabo de filmar otra película, El refugio, donde tengo un rol casi protagónico, es una comedia donde me he sentido en mi lugar más cómodo, pero con otro tipo de dirección, otra rigurosidad y donde me he encontrado con Loles León y María Barranco, gente ya ranqueada en el cine español. Lo único que tengo en mi corazón es agradecimiento de tener esta gran oportunidad, sentir que, de alguna manera, tiendo puentes entre Perú y España para que vengan mis compañeros, para que de alguna forma haya este intercambio no solo entre actores, sino productores, directores. Me siento feliz”, agrega.

Alcántara se emociona al saber que un elenco como el de la película peruana Canción sin nombre haya ‘cruzado el charco’ para competir en festivales como los Premios Platino 2021. “El otro día me encontré en el avión con Tommy Párraga, con la directora Melina León y la gente de Canción sin nombre, que pertenecen al circuito del cine independiente y ha sido espectacular. Veo de dónde vienen: Pamela Mendoza desde Ayacucho más de 20 horas viajando, me cuenta que viene también de Cannes y de varios festivales. Qué lindo saber que nuestro cine está en este camino, internacionalizándose con calidad”, dice.

PUEDES VER: Magaly Solier ganó el premio a mejor actriz en el Zurich Film Awards

Desde sus inicios en Pataclaun y su participación en la saga cinematográfica Asu mare, Carlos Alcántara recuerda que el camino recorrido ha sido largo y que aún falta mucho para alcanzar la consagración. “He vivido muchas cosas, pero a mí no me ha detenido nada. Me he deprimido horrible, sí. Si contara los inicios de mi carrera, hasta me inventé un nombre artístico, un parentesco con Lola Vilar (pues mi segundo apellido es Vilar), a ver si de esa manera, me daban la oportunidad y nunca funcionó. Lo que sí funciona es ser auténtico, ser falso o vivir en las nubes no te funciona. Yo tengo más de 35 años de carrera y he hecho de todo y he pasado de todo. Pero siempre estoy pensando qué más voy a hacer, no me siento en el final de mi carrera, y tampoco me siento maestro, soy un alumno todavía, voy a ser siempre alumno. Eso es algo que tienes que meterte en la cabeza: este camino es largo. Cuando recuerdo a gente de 80 años actuando como a Federico Luppi (QEPD), con ganas de hacer su escena, entiendo que nos falta tanto por recorrer… hay que pisar tierra y eso trae como consecuencia esto: estar en estos eventos y seguir cruzando el charco para venir a trabajar con actores renombrados. Pero eso es un momento en la vida, no puedo sentirme ya complacido, solo son experiencias que te ayudan a crecer”.