Wonder Woman 3: Lynda Carter se une oficialmente al elenco de la película

En una entrevista con The Hollywood reporter, la actriz que interpreta a Wonder Woman, Gal Gadot, dijo que “significa el mundo” tener a Carter como parte del elenco de la película del Universo Extendido de DC.

“Lynda me ha asesorado desde el primer momento en que me eligieron como Wonder Woman. Ella siempre estuvo ahí, hablando conmigo, dándome consejos y todo”, indicó Gadot.

Como se sabe, la actriz salió como un cameo en una de las escenas de los créditos finales de Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 1984 se estrenará el 25 de diciembre de 2020. Foto: Warner Bros

La confirmación ocurre después que la directora del filme, Patty Jenkins, bromeara con el regreso de Carter en el DC FanDome 2021 diciendo: “Estamos las tres muy emocionadas con algunas cosas que vendrán en Wonder Woman 3″.

En ese sentido, Carter, quien también apareció en el DC FanDome, agregó: “En Wonder Woman 3, no puedo esperar para que salga…”, cuando Jenkins la interrumpió con: “No puedo esperar a oír de lo que no se habla”. Seguidamente, las dos comenzaron a reírse.

Lynda Carter interpretó a Wonder woman en la serie emitida entre 1975 a 1979. Créditos: composición/difusión

¿De qué trata Wonder Woman 1984?

La historia de la película nos sitúa en los años 80, una época en la que Diana Prince, interpretada por Gal Gadot, continúa recuperándose de las heridas emocionales que carga desde la Primera Guerra Mundial, mientras trabaja en un museo de Washington.

A ese lugar va a parar una misteriosa gema que, según se dice, puede hacer realidad cualquier deseo, siendo ese el origen de los desastrosos acontecimientos que vivirá la protagonista y que pondrá al mundo al borde de la autodestrucción.

