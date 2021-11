Love hard, reparto: ¿quién es quién en la película más vista de Netflix?

Dentro de los últimos lanzamientos de Netflix, una de sus recientes apuestas en sus contenidos originales es Love hard, una comedia romántica dirigida por Hernán Jiménez que, tras un estreno el último 5 de noviembre, ya se ha convertido en la película más vista en la plataforma a nivel mundial . A continuación, te contamos de qué trata y quiénes son sus protagonistas.

Hernán Jiménez celebra que Love hard sea la película más vista en Netflix. Foto: Twitter/@hximenez

Love hard – sinopsis

La periodista Natalie (Dobrev), natural de Los Ángeles, es una romántica sin remedio pero eternamente soltera, que cree que las cosas empiezan a mejorar cuando se enamora de un chico de ensueño de la Costa Este, Tag (Barnet). Con un salto de fe, se sube a un vuelo para sorprender a su enamorado en las fiestas, solo para descubrir que el amigo de la infancia de Tag, que tiene la misma mala suerte en el amor, Josh (O. Yang), la ha engañado.

Love hard - reparto principal

Nina Dobrev como Natalie Bauer

Natalie es una periodista que se dedica a escribir columnas para su sitio web, Slash Media, en donde comparte con sus lectores sus trágicas experiencias en el amor. No obstante, decide darse una oportunidad al continuar con una aplicación de citas llamada FlirtAlert. Pese a que en un principio se topa con un joven atractivo, pronto descubrirá que ha sido víctima de suplantación de identidades.

La protagonista es interpretada por Nina Dobrev, una actriz búlgaro-canadiense a quien los fanáticos podrán reconocer fácilmente por haber interpretado a Elena en The vampire diaries. Además, ha tenido participaciones destacadas en otras producciones como Degrassi: the next generation, Las ventajas de ser invisible, Let’s be cops, Flatliners, y Dog days.

Nina Dobrev como Natalie Bauer. Foto: Netflix

Jimmy O. Yang como Josh Lin

A pesar de tener 30 años, Josh sigue viviendo en el sótano de sus padres (una situación no muy cotidiana en el día a día estadounidense). Para ganarse la vida, trabaja ayudando a su padre en su tienda de artículos de exteriores. Cansado de su mala suerte en el amor, decide crearse un perfil en la mencionada aplicación de citas.

Pero, en lugar de usar fotos suyas, publica las fotos de un antiguo compañero de infancia llamado Tag. Con aquella atractiva apariencia en redes, inicia a conversar con Natalie. Sin embargo, sus mentiras verán la realidad cuando la joven lo visita de sorpresa y descubre la farsa que ha armado.

Jimmy O. Yang es un artista cómico hongkonés, cuyo rol más conocido es Jian Yang en la serie de HBO Silicon Valley. Asimismo, también ha aparecido en títulos como New girl, Space force, Fresh off the boat. En tanto, su carrera en el cine incluye películas como Life of the party, Crazy rich Asians, The lego movie 2 y The opening act.

Jimmy O. Yang como Josh Lin. Foto: Netflix

Darren Barnet como Tag

Tag es un antiguo amigo de Josh que ha sido una víctima colateral, ya que sus fotos fueron usadas para engañar a Natalie en el perfil de citas. A él le gustan los deportes, en especial el alpinismo de interiores, una actividad que la protagonista finge gustar para estar cerca de él.

Por su parte, Darren Barnet es probablemente más conocido por su papel de Paxton Hall-Yoshida en la serie de Netflix Never have I ever. Además, también ha actuado en otras producciones como American Pie Presents: Girls’ Rules, Agents of S.H.I.E.L.D, S.W.A.T., y Criminal minds.